Se trataba de un reclamo contra el juez Marino Méndez, quien recientemente rechazó la reapertura de una investigación sobre supuesto enriquecimiento ilícito contra Javier Zacarías Irún, quien es el tío de Alejandro Zacarías.

La presencia de menores no frenó a escrahadores que atacaron la camioneta del concejal esteño Alejandro Zacarías McLeod.

Con las niñas dentro del automóvil en el que se movilizaba, el concejal se topetó con los manifestantes. Señaló –en contacto con Última Hora– que tenía que pasar frente a ellos porque iba en una calle con una única salida, que no podía evitar.

“Desde lejos vi que comenzaron a cargar bolsas de basura y me di cuenta de que algo iba a suceder, pero pensaba que solo iban a tirar basura al vehículo y que no iba a pasar a mayores. Quería aprovechar para grabar para que no digan que estoy mintiendo. No pensé que iban a golpear como para tratar de romper el vidrio”, lamentó el edil.

Añadió que en ese momento sus hijas empezaron a llorar, pero él no pudo acelerar porque había manifestantes que estaban frente mismo al rodado.

Más adelante y cuando logró salir de ahí, tuvo que frenar y tranquilizar a las pequeñas, quienes no dejaban de llorar, según comentó.

Zacarías anunció que este martes presentará una denuncia formal ante la Fiscalía por agresión contra Elvio Barúa, uno de los manifestantes a quien se ve claramente en la filmación.

El grupo de personas que cuestiona al juez Marino Méndez instaló una carpa de la resistencia frente al Tribunal Penal de Ciudad del Este.

Además de rechazar la reapertura de la causa contra Javier Zacarías Irún, Méndez también fue cuestionado por haber otorgado un amparo judicial a favor de Sandra MacLeod de Zacarías, en ese entonces intendenta, que impedía a la Junta Municipal de Ciudad del Este tratar su renuncia.

A raíz de ello, el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) dispuso abrir una investigación preliminar contra el juez.