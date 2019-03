CDE: Instalación de casillas desata lío entre ediles y gremio de vía pública

La aparición de nuevas casillas de metal sobre la vereda de la avenida Adrián Jara, en la zona del microcentro de Ciudad del Este, en el lugar conocido como Cuarta Etapa, desató una serie de acusaciones del dirigente de la vía pública, Javier Miranda, presidente de la Asociación de Trabajadores y Comerciantes Independientes (Atraci).

Según Miranda, varios ex concejales y concejales municipales tienen casillas o lo tienen a nombre de parientes. Dijo que hay seis salones entre Carlos Antonio López y la ruta Internacional N° 7 que sería para una casa de cambio, para lo cual se maneja con prestanombres. “La intendenta es la que debe hacer intervenir toda la Cuarta Etapa y ordenar en conjunto con la Junta Municipal que se haga el censo y allí sí se va a hacer un buen trabajo”, apuntó.

Miranda se presentó ayer en audiencia pública ante el pleno de la Junta Municipal, para reclamar que se rescinda el contrato entre la Comuna y la Federación de Trabajadores de la Vía Pública para el mantenimiento de los baños públicos, ubicados en el microcentro.

El momento fue aprovechado por los ediles municipales para recriminarle sobre sus acusaciones y pidieron que si tiene pruebas, que las presente sobre el supuesto negociado en la instalación de nuevas casillas en el microcentro en las que estarían involucrados los ediles, entre quienes se mencionó a los concejales Nery Chávez, que también es dirigente de la vía pública y la concejala Lilian González de Aguinagalde.

Precisamente esta última negó la acusación y advirtió que accionará judicialmente con Miranda, mientras que Chávez, dijo que se presentó ante la Fiscalía a pedir que se abra una causa para que se lo investigue y que no tiene nada que ocultar.

González de Aguinagalde dijo que no tiene ningún negociado de mesitas o casillas en el microcentro y pidió a Miranda que si sabe, sea lo bastante responsable y que hable con nombre y apellido. Reconoció que se bajaron casillas, por lo que pidió a la intendenta, Perla Rodríguez de Cabral, para que proceda a desmantelarlo.

“No interesa a quién le afecte, aquí vamos a aprender a respetar a las personas, no estamos para jugar y quiero aclarar bien, porque le voy a denunciar, cuando me nombren a mí, tengan mucho cuidado, porque no me meto en negociados sucios. No estoy para jugar”, indicó.

La edil estima que son más de 60 las casillas que se instalaron en el microcentro en lo que va del año de manera irregular por lo que deben ser desmanteladas. “Que no haya excepción para nadie y si hay algún concejal comprometido, que se denuncie, pero que se deje de manchar el nombre de las personas que no tienen nada que ver en este tema”, dijo.

INFORME. En tanto desde la Comuna se informó que la intendenta de Ciudad del Este, a través del memorándum I.M./2019, dirigido al jefe de Fiscalizaciones, Nelson Maidana, y al director de Recaudaciones, Celso Rodríguez, solicitó informaciones referentes a la instalación irregular de varias casillas y mesitas en la zona del microcentro de la ciudad. El plazo para la presentación de dicho informe es de 48 horas.

“Esta administración no tolerará bajo ningún aspecto, la instalación de ningún puesto de venta en el microcentro de forma irregular y sin las autorizaciones correspondientes, por lo que esas dependencias cumplirán estrictamente las instrucciones mencionadas debiendo informar acabadamente del cumplimiento de esta en el plazo mencionado”, señala.