CDE: Docente lanzó su libro número 55

El libro se denomina ¡Pobreza cívica!.... ¿Irremediable conducta? “Como siempre decimos es una especie de catarsis, teniendo en cuenta nuestra costumbre, nuestra forma de ser. Este libro y otros, mirando nuestra realidad, es una especie de desahogo, viendo nuestra conducta, esto es una especie de plagueo didáctico, instando al cambio”, explicó.

Aclaró que no todo es negativo, al final rescata lo bueno que tiene Paraguay. Instó a los jóvenes a escribir, asegurando que si fuera complicado él no lo haría.

INSPIRACIÓN. A la hora de escribir señala que no puede determinar si se inspira, lo que simplemente hace es observar, ve gente pasar, su conducta, anota, escucha y eso le sirve de base para escribir. “En lo que respecta a la parte económica, porque se sabe que no reporta ningún beneficio económico, lastimosamente con la tecnología no solo los jóvenes no leen, sino también los que somos señores”.

Dijo que, para escribir, hay que querer hacerlo y tener un objetivo, que en su caso es como una protesta, con ganas de colaborar con el país y donde puede hablar lo hace. “En este caso, en un libro, donde expreso lo que siento y espero que lo que siento sea mejorado”.

En otro momento, destacó que el libro se puede adquirir directamente con él a un costo de G. 25.000. WF