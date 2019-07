CDE: Comuna evitará filas con pagos por internet y bocas de cobranzas

Wilson Dos Santos, nuevo jefe de la División de Impuestos al Rodado de la Comuna esteña, comentó al respecto que ya se han iniciado las gestiones para implementar ambos sistema de pagos, con lo cual se apunta a evitar largas filas en las gestiones de ambos documentos, y de paso terminar de raíz con supuestos gestores que armaron una verdadera red de falsificación y que cada año van sumando nuevas víctimas.

Dos Santos asumió la semana pasada en reemplazo de Loida Larrosa, quien renunció por motivos de salud, de acuerdo a los registros que obran en el Departamento de Recursos Humanos de la institución. El nuevo jefe comentó que tiene como política principal facilitar las gestiones en la Municipalidad en cuanto a impuestos al rodado, y en ese fin se realizó una agenda de trabajo que se irá ejecutando.

“Sabemos que no podemos hacer todo de una vez, necesitamos inversión tecnológica, tiempo, pero sí lo haremos como un proceso. Iremos cortando de a poco las gestiones. La intención es que la gente pueda hacer los trámites desde sus casas, o realizar los pagos en cualquier boca de cobranza”, comentó.

Añadió que empezarán por el tema de pagos que es un área muy sensible, “un procedimiento que hasta hoy estamos encontrando fraudes, en el pago de habilitaciones y registros mediante gestores”, agregó.

FALSIFICADORES. El funcionario refirió igualmente que se siguen encontrando habilitaciones falsificadas, problema que se arrastra de años anteriores. Estos documentos falsos saltan solo cuando el contribuyente se acerca para renovarlo y se encuentra con la sorpresa de que no existe ningún registro en el sistema de la institución municipal, lo cual confirma que se trata de un documento apócrifo.

“Lastimosamente no podemos reconocer, porque en nuestro sistema no figura que se pagó, no fueron abonadas”, aseguró Dos Santos al mencionar que la intención ahora es evitar las prolongadas filas, facilitar el pago de tributos al contribuyente, con herramientas que ya están disponibles.

Insistió que se está trabajando para mejorar la atención y terminar de raíz con estafas de este tipo. “Esas posibilidades de fraude queremos ir cortando, también facilitar al ciudadano que venga a hacer la gestión, para que no tenga que formar tres o cuatro filas para retirar su habilitación”, expresó.

El funcionario refirió en otro momento que el objetivo de este nuevo mecanismo es transparentar la gestión, razón por la cual ya conversó con representantes de un banco de plaza. “Estamos en conversación para implementar pagos vía web y por bocas de cobranza para transparentar esa gestión”.

La idea es que la gente tenga la seguridad “de que su plata entrará directamente a la cuenta de la Municipalidad y que se registrará su pago. No como ocurrió en otras ocasiones, donde no se registró el pago, donde tuvo recibo pero nunca se pagó, que tuvo que pagar doble o no se le reconoce su documento porque es falso, todo eso queremos eliminar”.