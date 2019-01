La interventora Carolina Llanes señaló que, de los 93 que no serán recontratados, una gran mayoría nunca asistieron a sus lugares de trabajo.

En el marco de los 60 días de intervención, se realizó una depuración de nóminas de contratados por la Municipalidad de Ciudad del Este , cuyo resultado arrojó, hasta el momento, que 93 funcionarios ya no serán recontratados.

La interventora de la Comuna, Carolina Llanes, realizó el anuncio este viernes, informó el corresponsal de Última Hora Edgar Medina.

“Hubiera querido que fueran más, pero es lo que resultó del proceso que realizamos”, expresó Llanes a los medios de prensa. Agregó que ya no renovarán contratos por distintos motivos, en gran mayoría, a personas que nunca asistieron a sus lugares de trabajo, y que jamás fueron vistas ahí.

Nota relacionada: Comuna contrató a jugadores de club presidido por ex edil zacarista

Unos 10 funcionarios renunciaron sin declarar los motivos y una mínima cantidad ya no serán contratados por razones de enfermedad, debido a que ya no pueden acudir al trabajo, según explicó. “Al resto no se les conoce”, remarcó la interventora.

Todos son de diversas direcciones administrativas y operativas, en general.

Explicó que se pidió la colaboración de jefes y directores del Municipio para llevar adelante este proceso. “Enviaron por escrito la lista de funcionarios que tienen que ser renovados y los que no, estableciendo las causas de los que ya no serán renovados”, refirió.

Nota relacionada: Contraloría remite datos sobre declaración jurada de Zacarías y McLeod

Asimismo, manifestó que, por la depuración de nóminas, recibió amenazas de manifestación a través de mensajes y audios. Por esa razón, sostuvo que el día de hoy hay presencia policial alrededor de la sede municipal.

Fue consultada sobre los jugadores y director técnico del club 13 de Junio, del kilómetro 10 de Ciudad del Este, si es que también aparecían en la lista. No supo precisar, solo dijo que revisaría la lista.

Antes del Año Nuevo saltó a la luz que integrantes de un equipo de fútbol que está presidido por la ex concejala y ex funcionaria municipal, la seccionalera zacarista Aida Molinas, aparecen en la nómina de funcionarios de la Municipalidad de Ciudad del Este.

Nota relacionada: CDE: Documentos en poder de Fiscalía son indispensables para Contraloría

A la par de la intervención del Poder Ejecutivo a cargo de Llanes, la Contraloría General de la República también tiene un equipo de auditores que están revisando paralelamente los papeles a fin de verificar el manejo de la institución. La Fiscalía también cuenta con documentación en su poder.

Sandra McLeod, intendenta suspendida en sus funciones, había renunciado a su cargo, pero reculó e intentó retirar su renuncia. Luego recurrió a la Justicia para impedir que se trate su dimisión.