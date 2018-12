CDE: Abogados denuncian esquema de coimas de Dirección de Tránsito

El Colegio de Abogados del Alto Paraná señala que la Fiscalía debió investigar de oficio hace años, pero no lo hizo, por lo que tuvieron que presentar una denuncia formal por asociación criminal, cohecho pasivo agravado y coacción grave contra ex directores y actuales de la Dirección de Tránsito de la Comuna de Ciudad del Este.

Es por un supuesto esquema de coimas creado para recaudar, “una verdadera organización para recaudar que se creó a partir del caos vehicular en la zona del microcentro de Ciudad del Este, donde se abona desde 30 reales para romper fila y cruzar en menor tiempo el Puente Internacional de la Amistad, atajando la fila de vehículos que quieren ingresar por la ruta Internacional”, refiere la denuncia.

Entre los denunciados aparece el capitán SR Carlos Florenciáñez, a quien sindican como el creador del sistema, al comisario general inspector SR Silverio Méndez, apartado del cargo por la interventora y el funcionario Rafael Serna, antiguo agente que actualmente está encargado del departamento. La denuncia también afecta a Richard González, de la vicedirección.

La fiscala Estela Mary Ramírez fue sorteada para investigar el caso.

Involucrados. El esquema creado por los agentes de tránsito utiliza a terceros, que son los supuestos guías de turistas, quienes trabajan con los funcionarios para ofrecer el servicio de romper la fila provocada y mostrar el atajo a cambio del pago de coimas, de acuerdo con el escrito.

Los afectados son turistas que vienen a realizar compras en la ciudad, automovilistas paraguayos que necesitan cruzar al vecino país y comerciantes que deben utilizar la vía. El hecho deja una pésima imagen de la ciudad, ya que varios medios de prensa extranjeros publicaron el caso y los afectados alzaron en las redes sociales las grabaciones sobre el esquema, según los denunciantes.

Las calles alternativas utilizadas por los que pagan la coima son Emiliano Rivarola Fernández y la avenida Eusebio Ayala, hasta llegar a la avenida Luis María Argaña, reza la denuncia.

Los agentes municipales de tránsito se instalan en la cabecera del Puente de la Amistad, para obstaculizar el acceso y facilitar a los que coimearon, según la denuncia firmada por los abogados Mauro Barreto y Antero Prieto, en representación del CAAP.

“El dinero en vez de entrar en la caja de la Municipalidad, entra en el bolsillo de ellos, en perjuicio de todos nosotros”, sostuvo Barreto .

“Citamos las fechas 15, 16 y 17 de diciembre, porque es lo último que se publicó en la prensa, pero estos son delitos continuos que se cometen desde hace mucho tiempo. También está en el esquema el estacionamiento del Shopping del Este, que supuestamente es de Zacarías Irún (Javier), pero no lo podemos probar. Le cobran G. 10.000 al entrar, pero al pasar al otro lado el conductor debe pagar entre 30 y 50 reales, para cruzar al Brasil”, afirmó Mauro Barreto, presidente del CAAP. El estacionamiento sirve de atajo para llegar más rápido a la pasarela internacional.

TESTIGOS. Miembros de la Federación de taxistas y otros gremios de Ciudad del Este van a presentarse como testigos, porque son quienes mejor conocen del esquema de coimas, de acuerdo con el relato de uno de los abogados denunciantes, Mauro Barreto.

Por otro lado, afirmó que no denunciaron a Sandra McLeod, la intendenta apartada, porque cuando aparece su nombre o de su marido se traba todo el sistema en la Fiscalía, pero eso no quiere decir que más adelante no amplíen la denuncia a medida que se investigue el caso.