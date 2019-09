CBI vuelve a convocar a ex autoridades

Fueron convocados Osvaldo Román Romei, consejero de Itaipú, para las 15.00; también Mónica Pérez, ex directora financiera de Itaipú, a las 16.00, y el Gral. Luis Veró, asistente del ex director general de la Itaipú, para las 17.00.

Las audiencias proseguirán mañana y fueron convocados José Sánchez Tillería, ex director técnico de Itaipú, para las 15.30; para las 17.00, el ex canciller Ing. Luis Castiglioni, y a las 18.30 debe comparecer el Dr. Bernardino Hugo Saguier, ex vicecanciller y jefe de la delegación paraguaya.

Para el miércoles fue convocado el ingeniero Pedro Ferreira, ex presidente de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE).

ANTECEDENTES. La CBI empezó sus actividades en el mes de agosto, con las comparecencias del Ing. Luis Gilberto Valdez, director técnico de Itaipú; el Ing. Fabián Cáceres, ex gerente técnico de ANDE; el Ing. Alcides Jiménez, ex presidente de la ANDE; Saguier, ex embajador paraguayo en Brasil, y el ex canciller Castiglioni. También expusieron funcionarios de Cancillería y José Rodríguez, el supuesto abogado del vicepresidente, Hugo Velázquez.

La comisión preside el senador Eusebio Ramón Ayala.