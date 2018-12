CBI constató que hubo una rosca y “una mano” que ayudó a Messer

El senador Jorge Querey, miembro de la Comisión, dio detalle del esquema de lavado que lideró Messer en nuestro país poniendo énfasis en todas las instituciones que debieron intervenir pero no lo hicieron (ver fascímil).

“(Messer) era un elefante rosado paseándose por varias instituciones que no se han dado cuenta”, refirió.

Remarcó que las operaciones de Messer en Paraguay data de su incorporación a Cambios Amambay como socio fundador en 1989, de la que participó también Telmo Cartes, padre del ex presidente de la República, Horacio Cartes.

Querey hizo una cronología desde la apertura de la cuenta en el Banco Nacional de Fomento y cómo la misma empieza a operar fuertemente desde 2012, sin activar ningún tipo de alarma en las autoridades bancarias.

Antes, Messer ya contaba con investigaciones en Brasil y Uruguay por lavado de dinero, lo que no le impidió desarrollar actividades comerciales y financieras en Paraguay.

Se calcula que movió vía el sistema financiero entre USD 50 y USD 60 millones.

El informe constató la posibilidad de la existencia de una “mano invisible” que desactivaba los mecanismos de control. De otra forma no se explican que en el caso del Banco Nacional de Fomento, no se haya hecho un reporte de operación sospechosa (ROS), más aún, cuando esta entidad recibió depósitos periódicos de paraísos fiscales en grandes cantidades. Según informes que recogió la Comisión, se habla de que por medio del ex Gobernador de Río de Janeiro, socio de Messer, este último manejó en el país unos USD 1.500 millones.

La Comisión critica a la Seprelad por la omisión de dar a conocer a los órganos de control las operaciones de Messer dado que ya en 2015 se activó un ROS y la Fiscalía recién se entera en 2018. “Hay muchas dificultades de creer que se hizo el debido cumplimiento del combate a lavado de dinero”, señaló Querey.

El legislador se quejó de que algunos sectores presionaron a la Comisión en vista de que próximamente el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) visita el país para evaluar el grado de saneamiento que presenta el sistema financiero, por lo que algunos señalaron que, como comisión, “queremos embarrar la cancha”.

Omisión. Querey también indicó que la Superintendencia de Bancos, los bancos y casas de cambios como “sujetos obligados no han hecho nada”, respecto al tema.

“Han existido una serie de instituciones privadas y públicas que han pasado de largo el debido cumplimiento de prevenir estos delitos”, dijo.

Tras el receso parlamentario, el Senado debe remitir a la Fiscalía toda la documentación de modo a que se juzgue si las instituciones y las personas actuaron por “omisión o complicidad”.