Cayó sistema en Hospital Central y afectó a las llamadas al call center

El sistema informático del Hospital Central del Instituto de Previsión Social (IPS) cayó nuevamente ayer y causó el enojo de los asegurados al afectar las confirmaciones de consultas, expedición de recetas, otorgamiento de números recuperados y hasta al sistema para llamar al call center desde los teléfonos de la Policlínica.

El problema con la red persiste desde el año pasado y en más de una ocasión afectó a las consultas no solo en el Hospital Central, también en las clínicas periféricas, según las denuncias.

“Señores asegurados, en este momento nos encontramos con problemas de sistema para llamadas al call center”, decía ayer cada cartel pegado al lado de los teléfonos con tecnología IP (con transmisión de voz por internet) ubicados en la zona de la Policlínica del Hospital Central. Los asegurados se quejaron por las deficiencias del servicio.

Debido al problema informático se activó el plan de contingencia, es decir, el sistema manual. La atención en los servicios continuó pese al problema, pero para los números recuperados hubo dificultades, según las quejas. Por ejemplo, en la farmacia los asegurados retiraron los medicamentos mediante el recetario hecho a mano.

CASOS. Los asegurados se quejaron, porque debido al problema generado algunos no pudieron conseguir los turnos recuperados como lo hacen habitualmente.

La asegurada Elsa Escalante (74) acudió ayer a las 8.00 desde Acceso Sur hasta el Hospital Central para intentar conseguir una cita médica con un cardiólogo, pero en ventanilla le informaron que mañana debe volver para intentar pugnar por un turno. No había citas disponibles con un cardiólogo.

“Necesito consultar en cardiología. Hace ocho días ya tengo mis estudios. No puede ser. Necesito mis medicamentos. Me dicen no hay sistema, no hay para llamar. Me voy ahora sin remedio. No hay seriedad, demasiado juegan con la salud del pueblo”. En la Clínica Periférica 12 de Junio no hay cardiólogo, denunció.

En otro caso, Mavylia W., que viajó desde Hohenau, Itapúa, llegó a las 2.00 de la madrugada al Hospital Central, para acceder a un estudio de tomografía y con el fin de conseguir un turno recuperado con un endocrinólogo. Pero intentar conseguir una consulta con el especialista fue en vano.

“Suelo conseguir número recuperado. Pero hoy (ayer) no. Necesito un endocrinólogo y medicamentos. No hubo caso”, dijo indignada. Los asegurados pidieron la contratación de más médicos especialistas para poder acceder en un menor tiempo a las consultas.

Las autoridades del IPS no respondieron a las consultas de este medio sobre el porqué de la caída del sistema en el Hospital Central.

