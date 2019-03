Catena Zapata presenta su malbec de etiqueta premiada

Las hijas de Nicolás, Laura y Adrianna, se unieron en este proyecto dando origen a este gran vino y a su etiqueta, la cual ganó el premio al Best Packaging and Design for Wine 2018 de The Wine Business Awards.

TRAYECTORIA. El cuento épico de la noble cepa malbec es como ningún otro, y la etiqueta del Catena Zapata Malbec Argentino rinde homenaje a la historia de la variedad en Francia y a su posterior auge en Argentina.

Las cuatro figuras femeninas representan los diferentes hitos en la historia de esta variedad.

La primera mujer, que simboliza el nacimiento del malbec, es Leonor de Aquitania, “una fuerte presencia del Viejo Mundo”, representada junto al puente de Cahors, donde se originó el malbec.

La segunda mujer, una inmigrante, simboliza a los colonos que emigraron hacia el Nuevo Mundo, y a los exploradores y aventureros desconocidos que conectaron a Europa con América.

La filoxera, tercera mujer, representa la muerte del malbec en el Viejo Mundo y su posterior renacimiento en América.

Finalmente, está Bodega Catena Zapata, simbolizada por Adrianna Catena, quien representa el nacimiento, la tierra y la maternidad, compartiendo las riquezas del Nuevo Mundo.

Hoy, la cuarta generación de la familia Catena lidera el renacimiento del malbec en los viñedos de altura de Argentina.

Con esto la bodega Catena Zapata está devolviendo el malbec al cielo, a donde pertenece.

DESCRIPCIÓN. No importa cuál sea la cosecha, este vino posee más de 100 años de antigüedad y representa el trayecto emprendido por una familia para producir un malbec argentino que pudiese competir con los mejores vinos del mundo.

VINIFICACIÓN. Su fermentación se realiza en barriles de roble francés nuevo, de 225 a 500 litros; con 20% de fermentación de racimos enteros. Los granos enteros, volcados manualmente en los barriles, fermentan durante 30 días en los mismos, alcanzando una perfecta integración de fruta/madera.

Este proceso se realiza a temperaturas bajas de fermentación para mayor extracción de los componentes aromáticos y tareas de remontaje manual para la extracción suave y gentil de sabores y taninos.

LEVADURAS INDÍGENAS. La fermentación alcohólica y maloláctica en barriles favorece la precipitación de lías y sedimentos. Finalizado el periodo de fermentación, el vino se añeja durante 18 meses en barricas de roble francés.

VIÑEDOS. Se trata de antiguas plantas de los viñedos Nicasia y Angélica de la familia Catena Zapata, llamadas Catena Cuttings, que provienen de una selección masal de vides prefiloxéricas del Viñedo Angélica. El momento de cosecha varía en función de la composición de suelo de cada lote. Dentro de un mismo viñedo, los lotes se cosechan en diferentes semanas.