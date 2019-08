Castiglioni traslada el lastre a Saguier y dice que el ítem 6 del acta no existió

“Yo en ningún momento me senté en la mesa de negociaciones, y no participé, por lo que los detalles no los conozco, solo lo que me informó el embajador Saguier”, respondió ayer a la consulta periodística sobre su implicancia en el marco de la firma del acta bilateral sobre Itaipú. De este modo responsabilizó de toda la negociación al ex vicecanciller y ex embajador en Brasil, Hugo Saguier Caballero, a quien confió liderar la delegación diplomática que acordó con el Brasil el porcentaje de la potencia de energía contratada de Itaipú.

Castiglioni explicó que solamente impartió tres ejes específicos a Saguier para las negociaciones del acta sobre esta materia: la no suba de tarifa, que el Paraguay conserve el documento 170 de Cadop (Comité de Administración y Operación de los Contratos de Compra y Venta de los Servicios de Electricidad de la Itaipú), y dejar todo en forma regular, “a fin de que el Brasil no quiera sacar nada en cara para las futuras negociaciones sobre Itaipú”.

Con relación el ítem 6, refirió que Saguier le explicó que en la víspera de la firma del acta, el pasado 24 de mayo, Ferreira le había enviado una ayudamemoria que estaba enumerada, y que es ahí donde figuraba ese punto. “En todos los documentos nunca figuró ningún artículo 6, cuando salió eso en la prensa, le pregunté eso al embajador (Hugo Saguier) para que me explique. Nunca existió ningún artículo 6, me dijo”.

Así se enteró de la existencia del abogado Joselo Rodríguez, que aparece en escena como asesor jurídico de la Vicepresidencia.