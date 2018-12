Castiglioni reitera que Pacto Migratorio no cede la soberanía

El canciller nacional, Luis Alberto Castiglioni, recalcó ayer que el Pacto Mundial de Migración no es vinculante y calificó de “falsedades” las informaciones vertidas por algunos grupos de que supone una pérdida de soberanía para Paraguay, o que obligue al país sudamericano a acoger a emigrantes o refugiados.

De esa forma, Castiglioni salió así al paso de algunos comentarios en las redes sociales apoyados por varias docenas de personas que se manifestaron la semana pasada frente a la Cancillería, que denunciaron el Pacto como una cesión de soberanía y aseguraron que posibilitará la entrada de emigrantes a los que se deberá proveer de los servicios básicos de salud y educación.

“El Pacto Global de Migraciones no es un tratado, no es un convenio y por ende no se firma ni se firmó”, manifestó en rueda de prensa en la Cancillería.

Añadió que “ningún párrafo del Pacto obliga a ningún país a recibir migrantes, no se establece ninguna cuota de cuántos migrantes debe recibir cada país”.

“Paraguay y todos los Estados seguirán siendo libres y soberanos de decidir quién entra, quién no entra y quién permanece en su territorio, de conformidad con nuestras propias leyes”, mencionó Castiglioni. Señaló que el apoyo de Paraguay al Pacto se engloba en “la necesidad de luchar por los DDHH”.