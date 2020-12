Castiglioni asegura que CDE mantendrá competitividad

Entre los aspectos que preocupan al sector comercial de la ciudad se encuentra la pérdida de competitividad ante las tiendas francas brasileñas que se están instalando en la ciudad de Foz de Yguazú, donde se podrán comercializar los mismos productos que hoy se venden en Ciudad del Este, pero con un impuesto del seis por ciento.

Al respecto, Castiglioni aseguró que el MIC se instaló en el Este para trabajar más de cerca con todos los sectores. Dijo que no se quiere la muerte del comercio de frontera y aseguró que siempre mantendrá su competitividad. Indicó que se conformó una mesa de trabajo donde se analizan propuestas y donde el MIC está siendo representado por el viceministro de Comercio.

Refirió que desde el MIC tienen una propuesta para crear una herramienta adecuada que permita al comercio de frontera no perder su competitividad. “Le preocupa acá a la gente el tema del comercio local. He dicho que pueden convivir distintas actividades. Nosotros no queremos que el comercio de Ciudad del Este muera de ninguna manera, al contrario queremos que se potencie Ciudad del Este. Es más, creemos que tenemos mucha más experiencia, que Foz de Yguazú (Brasil) y Puerto Iguazú (Argentina)”, indicó.

“Tenemos mucha más experiencia que nos va a ser mucho más competitivos”, dijo. A su vez comentó que se necesitan herramientas del Estado y tienen una propuesta que la hablarán con el Ministerio de Hacienda para el citado objetivo.