Casos del exterior disparan la cifra de infectados por Covid-19

En solo cinco días, el retorno de los connacionales al país, provenientes principalmente de Brasil, disparó 34% más las cifras de casos positivos de coronavirus (Covid-19) a nivel local. Desde el inicio de la pandemia, suman 262 confirmados que llegaron del extranjero. Todos los positivos del exterior se encuentran aislados, en cuarentena obligatoria, en distintos albergues para evitar una transmisión masiva del virus.

Del 1 al 5 de mayo se confirmaron 149 compatriotas infectados con coronavirus, que ingresaron al país provenientes de Brasil. Con esta cantidad, casi se duplica el total de enfermos en los primeros días de mayo. El 30 de abril pasado, el total de positivos solo era de 266, cifra que se acumula desde el anuncio del primer caso el pasado 7 de marzo. (Ver infografía). De un total de 431 positivos, 262 llegaron del exterior, según datos del reporte epidemiológico. Los demás están relacionados con contagios por contacto directo con otros infectados o no tienen nexo. REPORTE VIRTUAL Un total de 16 casos dieron positivo ayer al Covid-19, todos procedentes nuevamente de Brasil, que están cumpliendo cuarentena obligatoria en albergues, según informó el ministro de Salud, Julio Mazzoleni. La cifra se eleva a 431 infectados. Los laboratorios habilitados procesaron ayer 458 muestras, que fueron tomadas en las últimas 24 horas. Además, permanecen internados 7 pacientes. Cinco personas pasaron a la fase de recuperados y suman 135 los que ya vencieron al coronavirus. La cifra de fallecidos se mantiene en 10. En el informe del Ministerio de Salud Pública (MSP) de ayer no hay contagiados relacionados por contacto o sin nexo, que es la transmisión comunitaria, que por el momento está controlada. El ministro de Salud dijo que los datos del informe Covid-19 de ayer “corresponden a muestras procesadas en las últimas 24 horas, no necesariamente a muestras del día”. Anteriormente, el reporte epidemiológico se daba a la noche y por el aumento de la capacidad de tomar pruebas, ahora se hace un reporte diurno. Suman 55 días de aislamiento social y es el tercer día de la cuarentena inteligente, que consiste en una flexibilización del encierro. El modo coronavirus de vivir consiste en seguir las medidas básicas de protección y prevención de la enfermedad con el lavado frecuente de manos, el uso de mascarilla, el distanciamiento físico, la etiqueta de la tos y no compartir mate ni tereré.



NUEVA AMENAZA A LA SALUD



INCIDENCIA. El 34% proviene de Brasil; en solo 5 días, 149 personas de este destino dieron positivo.



REPORTE. De 431 confirmados, 262 corresponden a connacionales que retornaron de varios países.