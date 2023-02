Casos contra el erario se paralizan con acciones de inconstitucionalidad 

Ex intendente. César Balbuena fue acusado por supuesto desvío de recursos de Fonacide. La acusación fue en el 2015.

En los casos de lesión de confianza del ex intendente de Santa Elena César Balbuena y del ex titular de la ANDE Carlos Heisele, acciones de inconstitucionalidad permitieron suspender audiencias y hasta juicio oral, ambos recursos aún no fueron respondidos por la Sala Constitucional.

En la misma instancia se encuentran 18 casos de acusación de funcionarios que causaron daños al erario.

Se estima que causas de lesión de confianza por supuestos desvío suman más de G. 8.348.089 millones de daño patrimonial al Estado paraguayo, según monitoreo de la Coordinadora de Abogados del Paraguay (Coapy), que corresponderían a poco más de 107 casos, disponibles para su seguimiento en el Observatorio de la Corte Suprema.

CASO BALBUENA

El ex intendente de la ciudad de Santa Elena César Balbuena fue acusado en noviembre del 2015 de probable lesión de confianza contra el patrimonio público. Balbuena, según el Ministerio Público, habría mal utilizado aproximadamente G. 850 millones de los recursos del Fondo Nacional de Inversión y Desarrollo (Fonacide) que debió destinar a mejorar las instalaciones escolares. En el proceso judicial anuló la sentencia de mayo del 2020 que lo condenaba por cuatro años, tras recurso resuelto el 18 de abril de 2022.

Desde esa fecha se trató de realizar sin éxito dos juicios orales; el primero, el 10 de junio de 2022, este fue suspendido en razón a que intervino un nuevo abogado.

La nueva cita se fijó para el 12 de julio de 2022, esta fue suspendida, por la recusación del pleno del Tribunal de Sentencia de Caacupé. En ese sentido, el expediente fue remitido, en fecha 13 de julio de 2022, al Tribunal de Apelación en lo Penal de la Circunscripción de Cordillera. Para el 15 de julio de 2022, el expediente fue remitido a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, en razón de la recusación planteada en contra de los miembros del Tribunal, que finalmente se declaró inadmisible.

El Tribunal de Sentencia N°2 de la Circunscripción de Cordillera fijó fecha de juicio oral y público para el día 29 de noviembre de 2022, pero este no se realizó por la acción de inconstitucionalidad planteada en la causa y hasta tanto se obtenga la resolución de la Sala Constitucional.

En agosto del 2022, se presentó la acción de inconstitucionalidad, interpuesta por César Balbuena y Eladio Chaparro, bajo patrocinio de abogado, en contra del A.I. N° 154 del 05 de agosto de 2022, dictado por el Tribunal de Apelación Penal de Cordillera. A la fecha, no existe resolución en la causa.

CASO HEISELE

Según detalla la Fiscalía, en fecha 2 de diciembre de 2011, Itaipú y el Consorcio CIE-Elecnor firmaron un contrato para la implementación de la línea entre la subestación de la margen derecha de Itaipú y la de Villa Hayes, incluyendo la provisión de materiales, equipos y servicios. A pesar de tener la autorización para ingresar a los inmuebles de los propietarios renuentes para realizar la instalación de la línea de 500 kV, Carlos Heisele, ex presidente de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), autorizó el pago indebido de indemnizaciones cuyos montos eran mayores que los fijados por el Departamento de Topografía.

Heisele presentó una acción de inconstitucionalidad planteada en el año 2020, pendiente de resolución desde mayo de 2022.

En el relato de las acciones durante el proceso penal, del ex presidente de la ANDE, se lee que este fue beneficiado con la suspensión de audiencia preliminar en atención a la no resolución de la acción de inconstitucionalidad.

El 6 de junio de 2022, el Juzgado Penal de Garantías Nº 2 suspendió la audiencia preliminar del 8 de junio de 2022 hasta tanto sea resuelta la acción de inconstitucionalidad obrante en la Sala Constitucional de la Corte, integrada por Antonio Fretes, César Diesel y Víctor Ríos, que habría hecho a lugar la suspensión de efectos.

Heisele lleva así mismo cinco audiencias preliminares suspendidas desde su acusación de diciembre del 2018. La causa está por llegar a los cinco años.

Al respecto de esta acción sin resolución el 17 de junio de 2022 el agente fiscal Leonardi Guerrero solicitó la caducidad de la acción. Este pedido aún se encuentra pendiente.

107 casos de corrupción se encuentran relatados en el Observatorio de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

8.348.089 millones de G. sería aproximadamente el daño patrimonial a entes públicos por casos de corrupción.