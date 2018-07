“Para mí no es ninguna tradición que se le esté golpeando a un menor y con un arreglo económico se quede todo normal. Yo no estoy buscando lucrar con cosas así. Quiero justicia", remarcó en contacto con la 780 AM.

Informó que no descarta la posibilidad de llevar acabo alguna acción judicial. Afirmó que no permitirá que su hijo comparta con los implicados en la agresión.

"Estos chicos agresores tienen sus padres que le apoyan bastante y procuraron para que vuelvan sabiendo lo que hicieron", expresó.

Lea más: Colegio San José: Jueza resuelve que suspendidos vuelvan a clases

Por otra parte, manifestó que los alumnos de la institución están con temor ante lo ocurrido. Reprochó la actitud de algunos padres “cómplices” que retiraron denuncias hechas por casos similares.

"Es increíble el pacto de silencio, el miedo que tienen las criaturas, por eso no hablan. También los padres que iniciaron una denuncia y después retiraron otra vez", dijo.

Por disposición de la jueza, los estudiantes volverán a clases y participarán de todas las actividades escolares hasta fin de año, incluyendo los actos y festividades de la graduación.

Los chicos fueron suspendidos hasta fin de año y con la posibilidad de acudir solo para dar exámenes, tras ser acusados de dar una golpiza a un adolescente de 15 años. El Colegio San José primeramente los suspendió por 10 días.

El violento encuentro habría ocurrido el 24 de mayo en las afueras del León Condou, durante el desarrollo de un intercolegial. El momento del hecho quedó registrado por una cámara de seguridad.

Los nombres de los implicados se omiten en cumplimiento del artículo 29 del Código de la Niñez, que prohíbe la publicación de datos que posibiliten identificar a los menores de edad en condición de víctima.