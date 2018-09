Caso Messer: Proceso empeora a causa de la Fiscalía, dice abogada

Leticia Bóbeda, abogada del empresario brasileño Dario Messer, dijo este lunes que la investigación sigue dilatándose y empeorando porque el Ministerio Público no remite la copia de la documentación fiscal a su defendido.

“La Fiscalía prosigue con la investigación, pero no nos dejan acceder al cuaderno de investigación fiscal ni a diligencias porque, como había dicho el fiscal René Fernández, el señor Messer se encuentra en rebeldía y nosotros, prácticamente, no tenemos derecho a nada”, dijo.

Bóbeda indicó que aún están esperando que la Fiscalía les notifique, incluso, el motivo por el cual rechaza el pedido de copia de la carpeta fiscal. Pero, como nunca contestó, Messer no se puede someter a la Justicia.

“Nosotros, para someternos a la Justicia, estamos solicitando algo tan básico como es la copia (…). Lógicamente, presentarse es lo mejor. Solamente que vos no podés recomendarle que se tire al vacío sin saber si hay agua en la pileta o no", refirió la abogada a la 780 AM.

Aclaró que Messer, al encontrarse en estado de rebeldía, no está sujeto a ningún plazo. "Acá no está corriendo ningún plazo, según la Fiscalía, pero ellos siguen realizando diligencias. La prensa tiene más acceso a la carpeta que la propia defensa", insistió.

Al ser consultada sobre el paradero de Dario Messer, se escudó en el secreto profesional para evitar brindar detalles sobre la ubicación del empresario.

Messer, fuera del país

Por su parte, el ministro del Interior, Juan Ernesto Villamayor, anunció este lunes que maneja informaciones de que Messer ya estaría fuera del país.

El brasileño tiene orden de captura internacional por el caso Lava Jato. En Paraguay, está imputado por lavado de dinero y asociación criminal. Las investigaciones iniciaron hace casi cuatro meses, sin embargo, las autoridades aún no tienen la ubicación exacta del empresario.

