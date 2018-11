En la imagen, el ex ministro de Hacienda Santiago Peña.

Jorge Querey Rojas, integrante de la Comisión Bicameral de Investigación sobre lavado de dinero y delitos conexos, atribuidos a Dario Messer y sus asociados, solicitó a su par Rodolfo Friedmann (ANR) que sean convocados diferentes ex autoridades de Hacienda, Banco Nacional de Fomento (BNF), Banco Central del Paraguay ( BCP ), Tesoro Nacional, Contraloría, entre otros.

El documento solicita, en prosecución de los trámites de investigación, notificar para que comparezca ante dicha comisión el ex presidente del BNF Carlos Pereira, el ex presidente de la Bolsa de Valores Daniel Correa y el ex ministro de Hacienda Santiago Peña, entre otros.

El pasado 10 de noviembre se informó que la comisión clasificó información para indagar a personas e instituciones, a fin de rastrear el circuito que recorrió el dinero del empresario brasileño en Paraguay.

Querey mencionó que no existen dudas de que los presuntos manejos turbios de Messer y sus asociados habrían sido ante las narices de las instituciones que deben combatir el lavado de dinero.

Dario Messer es sindicado como uno de los cerebros de un esquema de lavado de dinero y evasión de divisas que se inició en los años 80 en el Brasil y operó además en Paraguay. El empresario, actualmente prófugo, tiene una relación muy cercana con el ex presidente de la República, Horacio Cartes.