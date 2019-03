Caso Messer: No prospera pedido de revisar sanción a Cartes

Solo tres de los seis miembros que integran la Comisión Bicameral que investiga a Dario Messer se presentaron a la reunión convocada para rever el pedido de sanción al ex presidente Horacio Cartes , por no haberse presentado a declarar sobre sus vínculos con el afectado.

No se tuvo cuórum. Se presentaron el senador Rodolfo Friedmann, quien es presidente de la Comisión, el senador Jorge Querey y la diputada Celeste Amarilla.

Otros dos miembros, el senador Fernando Silva Facetti y el diputado Basilio Núñez habían anunciado su ausencia; mientras que el diputado Éver Noguera, directamente, no se presentó.

La diputada Celeste Amarilla explicó, en comunicación con Monumental 1080 AM, que, para rever el pedido de sanción, no se necesita convocar a la comisión legislativa, ya que es una diligencia que se debe comunicar y solicitar al juez Alcides Corbeta.

Nota relacionada: Comisión que investiga a Messer pretende rever sanción para Cartes

“Para enviarle al juez, no hace falta votar. Hay que comunicar al juez que Cartes no se presentó y pedirle que aplique las sanciones en función a la normativa, que puede ser prisión domiciliaria o multa”, dijo.

Señaló que una votación por el caso no tiene sentido, ya que el presidente de la Comisión, Rodolfo Friedmann, es quien debe remitir al magistrado el pedido con tan solo su firma.

Asimismo, mencionó que, de acuerdo con la resolución del órgano bicameral, existe la facultad de buscar, a través de la fuerza pública, al ex mandatario para que declare sobre su relación con Messer.

“Hacerlo buscar a Cartes por la fuerza pública es potestad de la Comisión, la ley lo dice. No se tiene que votar y no importa que hoy no haya cuórum. Friedmann tiene que mandar redactar una nota y firmar”, sostuvo.

Por su parte, el senador Rodolfo Friedmann había manifestado que solicitó la reunión con sus pares para acordar la actuación, ya que no estaba seguro de los mecanismos.

La diputada Amarilla aseguró que no se comprobó ningún vínculo entre Cartes y Messer, pese a que el ex jefe de Estado había dicho que este era su hermano del alma.

Para Friedmann, resulta llamativa la postura de Amarilla. Este miércoles, protagonizaron un fuerte careo por las insinuaciones de que la diputada cambio su parecer ya que se habría vendido a Cartes.

Lea más: Diputada Celeste Amarilla asegura que no se vendió a Cartes

La diputada negó haberse sometido a ese tipo de situaciones y pidió que el senador le ofrezca disculpas. En un par de semanas, la comisión debe tener listo su informe final sobre el caso Dario Messer.