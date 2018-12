Caso Messer: López Moreira declaró ante Comisión Bicameral

Por otro lado, manifestó haberlo visto en el polémico viaje a Israel en 2016. Pese a que aclaró que el cambista no fue con la comitiva oficial, contó que acompañó extraoficialmente al grupo en su carácter de empresario, pero no supo precisar quién le hizo llegar la invitación.

Los miembros de la comisión –la diputada Celeste Amarilla y los senadores Rodolfo Friedmann y Jorge Querey– le hicieron varias preguntas a López Moreira, quien llegó acompañado por el senador Antonio Barrios. Esta misma comisión decidió convocar a Horacio Cartes para que declare este viernes a la 9.00.

El jefe de Gabinete de la Presidencia del 2013 al 2018 negó haber tenido conocimiento sobre la investigación que la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad) cajoneó durante cuatro meses e involucraba a Messer.

Incluso agregó que si la Seprelad le hubiera comentado algo sobre el caso, estaría su titular incurriendo en una grave falta ya que, según confirmó, la institución no puede develar sus investigaciones.

Consultado sobre la frecuencia con la que el empresario visitaba a Cartes, afirmó con mucha seguridad y en varias ocasiones que nunca lo vio y que conocía de los negocios de Messer “muy superficialmente”.

También declaró esta mañana la ex funcionaria de la Seprelad, Raquel Cuevas, quien contó que Messer estaba bajo la mira de la institución desde 2012. Estas declaraciones fueron claves para que la comisión decida convocar al ex mandatario Cartes.

Celeste Amarilla manifestó a la 1020 AM que le parecía extraño que López Moreira, al igual que Santiago Peña, el ex ministro de Hacienda, no sepa nada. “Era quien dirigía las reuniones de Gabinete. Sé cómo es la vida de Palacio, sabemos cómo funcionan estas cosas, no podemos creer que no sabía nada”, expresó.

Por su parte, Friedmann comentó que, a su parecer, el ex jefe de ministros solo dio respuestas evasivas a las consultas realizadas por la Comisión.

Dario Messer es sindicado como uno de los cerebros de un esquema de lavado de dinero y evasión de divisas que se inició en los años 80 en el Brasil y operó en Paraguay. El empresario tiene una relación muy cercana con el ex presidente de la República Horacio Cartes.

Messer fue imputado en mayo de este año por la Justicia paraguaya por los hechos punibles de lavado de dinero y asociación criminal.