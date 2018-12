El ex presidente de la República, Horacio Cartes, con el empresario prófugo Dario Messer, investigado por lavado de dinero.

En contacto con Última Hora, Friedmann expresó que la comisión recibió este jueves datos complementarios de la Seprelad, con los que se puede asegurar que el informe original enviado al Ministerio Público fue modificado.

Señaló que recibieron documentos por parte de la Seprelad que no coinciden con el informe original, que fue elaborado por el ex titular de la misma cartera de Estado, Óscar Boidanich, durante el Gobierno del ex presidente de la República.

Aseguró, no obstante, que hay información que aún no se puede sacar a la luz y que existe otro pedido sobre los legajos con los cuales se elaboró el informe original. La posibilidad de irregularidades ya había sido adelantada por Rodolfo Friedmann, este miércoles, a NoticiasPy.

Atraso para entrega de informes

Óscar Boidanich, ex titular de la Seprelad, fue criticado en su momento por haber supuestamente dilatado la entrega de los informes sobre las llamativas operaciones de Dario Messer en Paraguay a la Fiscalía.

La ex directora de Inteligencia Financiera, Raquel Cuevas, declaró ante la Comisión Bicameral que los reportes fueron entregados a Boidanich en junio del 2017, pero que el mismo los entregó recién en abril de este año.

Sobre la convocatoria de Cartes para una audiencia ante la Comisión Bicameral, Friedmann señaló que no tienen ninguna comunicación oficial del ex mandatario sobre su presencia o no en el encuentro marcado para las 09.00 de este viernes.

Cartes, líder del movimiento Honor Colorado, fue convocado para explicar su relación de amistad con el empresario prófugo Dario Messer, quien está sindicado como uno de los cerebros de un esquema de lavado de dinero y evasión de divisas con operaciones en Brasil y Paraguay.

Asimismo, fueron imputados por el caso Adolfo Granada, Jhon Messer, hijo de Dario, y Juan Pablo Jiménez Viveros, primo de Cartes.

Además de Friedmann, la comisión parlamentaria que investiga el caso está integrada también por los diputados Basilio Núñez, Éver Noguera y Celeste Amarilla.