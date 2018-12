Caso Messer: Cartes se expone a un arresto si no acude a la Comisión

El ex presidente Horacio Cartes deberá presentarse a una nueva audiencia de la Comisión Bicameral.

El juez Alcides Corbeta afirmó que es plena y exclusiva potestad de la Comisión Bicameral que investiga los delitos atribuidos a Dario Messer de volver a convocar para escuchar la declaración del ex presidente de la República, Horacio Cartes.

De esta forma, el ex mandatario deberá asistir a de ser citado nuevamente por dicha comisión. De no comparecer sin justa causa se expone a sanciones administrativas o arresto domiciliario por 15 días.

El magistrado comunicó este jueves que la sanción prevista en la legislación solo podrá ser aplicada si el ex mandatario se vuelve a ausentar por segunda vez.

“Lo resuelto fue que se comunique a Horacio Cartes que, en el caso de no comparecer sin justa causa, será pasible a sanciones previstas en el artículo 5 de la ley 137/93 que debe ser aplicada por el Poder Judicial, vía Juzgado”, anunció Corbeta.

La legislación que reglamenta el artículo 195 de la Constitución Nacional, que instituye las comisiones conjuntas de investigación cita cuanto sigue:

"Si la persona citada no compareciese o no ofreciese causa justificada de su inasistencia, se hará pasible, de pagar una multa de 30 a 100 jornales mínimos diarios para actividades diversas no especificadas en la capital, o de sufrir un arresto domiciliario de seis a 15 días, sin perjuicio de la facultad de la Comisión de hacerlo comparecer con el auxilio de la fuerza pública".

Con relación al documento presentado por la defensa de Cartes, explicó que solo será estudiado en una etapa posterior a la nueva fecha de convocatoria y en caso de que no vuelva a comparecer el ex titular del Ejecutivo.

“La Comisión me va remitir los antecedentes y ahí vamos a estudiar todo lo relativo a sus fueros o las inmunidades que pueda tener”, expuso Corbeta ante los medios de prensa.

Horacio Cartes fue convocado para prestar declaración el pasado viernes por la Comisión Bicameral que investiga por lavado de dinero a Dario Messer. Sin embargo, no se presentó y comunicó, nota mediante, que responderá por escrito las preguntas de los senadores y diputados.