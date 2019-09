En sus declaraciones, Alderete aseguró que no participó en las negociaciones y que las encargó a José Sánchez Tillería, ex director técnico paraguayo de la Itaipú Binacional.

“No he participado como negociador del acta bilateral firmada el pasado 24 de mayo y tampoco he participado en ninguna otra reunión de las altas partes”, enfatizó.

Dijo que tomó conocimiento recién el 14 de junio, luego de que la Cancillería Nacional remitiera la copia del acta a la entidad binacional, fecha en la que además él se encontraba fuera del país, según mencionó.

Es la primera vez que José Alderete brinda declaraciones al respecto, desde que se desató la crisis política y que puso su cargo a disposición.

Ante la CBI también ya comparecieron el ex presidente de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) Pedro Ferreira; el ex gerente técnico de estatal eléctrica Fabián Cáceres; el ex canciller nacional Luis Castiglioni, y el ex embajador paraguayo en Brasil, Hugo Saguier Caballero.

Pese a que la polémica acta fue anulada por el Gobierno el pasado 1 de agosto, a raíz de las críticas surgidas de parte de la oposición y de la opinión pública, y con ello surgiera la amenaza de juicio político, la CBI seguirá adelante con su investigación, para la que cuenta con un plazo inicial de 60 días.

A la par, el Ministerio Público lleva adelante otras pesquisas y fueron convocados todos los involucrados. Incluso el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, y el vicepresidente, Hugo Velázquez, ya prestaron declaración y se pusieron a disposición de la Fiscalía.