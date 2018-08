Indicó que cree en el criterio del JEM, porque la República está empezando a funcionar. “Sabemos quién trabaja en serio y sabemos quién nos puede dar claridad en el tema”, dijo a La Unión R800 AM.

El magistrado ratificó que la decisión de la Sala Penal fue la absolución de los labriegos, porque no hubo elementos de prueba fehacientes contra los acusados.

Lea más: Fiscalía denuncia a jueces que absolvieron a presos de Curuguaty

“Sobre cada punto nos tomamos juicios. En definitiva, ese fue el orden, y por mayoría decidimos que deberían ser absueltos y liberados de forma inmediata”, añadió.

Por otro lado, aclaró nuevamente que la aclaratoria de la sentencia fue por un error de transcripción, en donde se contempló que un camarista –Arnaldo Martínez Prieto- votó a favor de un nuevo juicio, pero esto no coincidía con lo dispuesto.

Nota relacionada: Camaristas aclaran "error de tipeo" en absolución a presos por el caso Curuguaty

Asimismo, mencionó que sobre el conflicto ocurrido no se tiene una claridad y que, de llevarse a cabo una nueva investigación ya no se sabrá quién mató a quién. “Las deficiencias investigativas ya no pueden reeditarse”, puntualizó.

Denuncia de la Fiscalía

La propia fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, presentó este lunes una denuncia por mal desempeño contra los jueces Emiliano Rolón, Arnaldo Martínez Prieto y Cristóbal Sánchez, quienes absolvieron a los campesinos condenados por la masacre en Curuguaty.

La denuncia fue entregada al JEM y el Ministerio Público pide que el comportamiento de los magistrados no quede impune.

La masacre se registró el 15 de junio del 2012, durante un enfrentamiento entre campesinos y policías, en un cuestionado procedimiento de allanamiento en una propiedad en disputa entre el Estado y la familia Riquelme.

Puede interesarte: Caso Curuguaty: Revocan sentencia de los 11 campesinos condenados

El enfrentamiento derivó en la muerte de 17 personas, es decir, 11 campesinos y seis policías. Los labriegos que fueron recientemente liberados, tras la sentencia de la Corte, son Luis Olmedo Paredes, Néstor Castro y Arnaldo Quintana, mientras que Rubén Villalba enfrenta otra pena por invasión de inmueble.