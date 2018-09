Reinaldo Cabañas.jpg Reinaldo Javier Cabañas Santacruz, alias Cucho, detenido este jueves en Ciudad del Este, Departamento de Alto Paraná. Gentileza.

Todo inició en el pasado mes de abril, cuando los agentes de la Senad y del Ministerio Público empezaron a investigar con lupa a Cucho y a articular el mayor operativo contra el tráfico de drogas, lavado de dinero y asociación criminal en la historia del país, según indicaron.

El operativo fue denominado Berilo y tenía el objetivo de actuar contra un grupo narco importante que operaba en el Departamento de Alto Paraná.

Tras una serie de procedimientos, Cabaña fue detenido, junto a: Gloria Rossana López Ramírez, Marcelo Ricardo Cabaña Santacruz, Yisela Noemí Ramírez, Hugo Martin Ríos, Carlos Pinto Apostolaqui, Lucas Uziel Vera Duarte y Luis Ricardo Yegros Fariña, este último es asistente fiscal.

Cucho y detenidos.jpg Los detenidos y algunas evidencias incautadas en la serie de allanamientos de este jueves. Senad.

Allanamiento en dos unidades fiscales

Este jueves se allanó la Unidad Penal Ordinaria 3, a cargo de Gustavo Ramón Yegros, que, según la investigación, tendría vínculos con la estructura liderada por Cucho. En el procedimiento se incautaron documentos y teléfonos celulares.

El fiscal goza de inmunidad, lo que impidió su detención. No obstante, la fiscala general Sandra Quiñónez anunció que se le abrirá un sumario.

Embed Mi total apoyo a los agentes fiscales que estan realizando el allanamiento en la Unidad Fiscal 3 de CDE, para el esclarecimiento de la actuación de cada uno de los responsables de esa unidad fiscal. La FGE ordena abrir sumario al titular Gustavo Yegros y todos los funcionarios. — Sandra Quiñonez Astigarraga (@SandraQuinonezA) 6 de septiembre de 2018

Luego, se intervino la Unidad Especializada de Lucha contra el Narcotráfico, y allí se detuvo a Luis Ricardo Yegros Fariña, quien también tendría vínculos con la organización criminal.

Embed Operativos en sede del Ministerio Público, allanan Unidad Especializada de Lucha contra el Narcotráfico y Unidad Penal Ordinaria pic.twitter.com/7Yro9ZQ7Qz — SENAD Paraguay (@senad_paraguay) 6 de septiembre de 2018

Según los datos que maneja la Fiscalía, no se descarta, por ahora, que haya policías y más funcionarios del Ministerio Público implicados en esta banda de sindicados como narcotraficantes.

Incautaciones

Durante los allanamientos realizados este jueves, se incautó un total de 21 kilos con 835 gramos de cocaína distribuidos en 20 panes, que tenían como destino, presuntamente, el Brasil.

También 12 vehículos lujosos, además de una moto, armas de fuego, aparatos celulares y, aproximadamente, USD 800.000 en billetes de diferente denominación.

Embed Parte de las evidencias colectadas durante la Operación de la SENAD y @fiscalia_prensa en Alto Paraná. pic.twitter.com/ICIS2d5nDP — SENAD Paraguay (@senad_paraguay) 6 de septiembre de 2018

Este viernes, se realizaron 11 allanamientos más en las propiedades de Cucho. Por citar algunos, tenemos el Gran Hotel Monday y un motel denominado Adrena, en Presidente Franco. Luego, el sábado, ocurrieron dos más, uno en una vivienda en Hernandarias y otro en una Comisaría de Nueva Londres.

Su majestuosa quinta

Un capítulo aparte fue el allanamiento de una quinta en la ciudad de Juan E. O'leary, en Alto Paraná. La residencia estaba a orillas del lago Yguazú y es una réplica de la hacienda Nápoles del fallecido narcotraficante colombiano Pablo Escobar.

Casa quinta de Cucho.mp4 Una imagen aérea de la casa quinta de Cucho. Gentileza.

En la quinta se encontró una gran cantidad de lujos, como playa privada con muelle, piscina, casas de árbol, un parque infantil, un yate, una sala de juegos, entre otros. Hasta se estaba preparando un zoológico, informó Francisco Ayala, director de Comunicación de la Senad.

Embed Allanamiento a la Quinta del detenido jefe narco conocido como "Cucho" en el Alto Paraná. La SENAD y la @fiscalia_prensa siguen operando contra la gigantesca estructura criminal. pic.twitter.com/5vtnljVoMe — SENAD Paraguay (@senad_paraguay) 7 de septiembre de 2018

También, fue allanado el aeropuerto internacional Guaraní, de Ciudad del Este, a los efectos de encontrar documentos vinculados con una aeronave que sería de Cabaña.

En la ocasión, se incautaron planes de vuelo del hombre, pero no había documentos que lo señalen como dueño de una aeronave. Su nombre figuraba en una lista de pasajeros, informaron desde la Fiscalía.

Embed #OperaciónBERILO Continúan las intervenciones. Ésta vez en el Aeropuerto Guarani de Minga Guazu. Buscan documentos y posibles aeronaves relacionados a la estructura narco de "Cucho". pic.twitter.com/BY2LXna4vH — SENAD Paraguay (@senad_paraguay) 7 de septiembre de 2018

Bienes serán custodiados por la Policía

El ministro secretario ejecutivo de la Senad, Arnaldo Giuzzio, comentó que hay vestigios de que algunos elementos fueron removidos raudamente de una de las viviendas allanadas, este viernes.

Es en el sitio donde se hallaron cuatro vehículos más de alta gama, que también forman parte de la investigación.

Arnaldo Giuzzio.mp4 El ministro de la Senad, Arnaldo Giuzzio. Gentileza.

Giuzzio dijo que la Policía Nacional resguardará todos los inmuebles de Cucho, mientras dan intervención a la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (Senabico).

Vehículos de Cucho.mp4 Algunos de los vehículos de Cucho que fueron incautados este viernes. Senad.

Por su parte, Sandra Quiñónez manifestó en su cuenta de Twitter que los bienes, de incalculable valor económico, serán asegurados.

Embed Bienes malhabidos de incalculable valor económico serán asegurados para que luego de los procedimientos formales su valor sea devuelto en favor de la sociedad. Debemos acabar con los frutos del crimen organizado, sus activos. pic.twitter.com/HUebaZ0D9C — Sandra Quiñonez Astigarraga (@SandraQuinonezA) 7 de septiembre de 2018

Fotografía con Marito

Otro detalle llamativo fue la fotografía de Cucho con el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, tras lo cual el primer mandatario salió a decir que la imagen pertenece al quincho de su vivienda; sin embargo, afirmó no identificar al hombre.

"Esa foto es el quincho de mi casa, donde nosotros hemos hecho toda la campaña de la Junta de Gobierno y de las elecciones nacionales. Tengo más de tres millones de fotos; hoy no puedo decir si es falsa o verdadera. Lo que sí puedo decir es que no le identifico a la persona, me he sacado muchísimas fotos con mucha gente", explicó Abdo Benítez, este viernes en Mburuvicha Róga, a los medios de prensa.

El presidente de la República, a través de su cuenta de Twitter, felicitó al equipo de la Senad por el megaoperativo en Ciudad del Este.

Embed Felicito al equipo de la @Senad_Paraguay por este mega operativo en Ciudad del Este! Vamos a erradicar el crimen organizado en el Paraguay! En nuestro gobierno no hay intocables! — Marito Abdo (@MaritoAbdo) 6 de septiembre de 2018

Luego, el abogado de Cabaña aseguró que su cliente le dijo que nunca estuvo en la casa del presidente de la República.

Diputado usaba uno de sus vehículos

El diputado colorado Ulises Quintana tenía en su poder una lujosa camioneta que era propiedad del supuesto líder narco. El hecho provocó fuertes dudas sobre los vínculos entre ambos.

Posteriormente, este jueves, en horas de la tarde, el legislador entregó el rodado en la base de la Senad, a través de un abogado.

El político, que responde al movimiento Añetete, confirmó que, efectivamente, contó con apoyo del empresario durante la época de campaña electoral. Sin embargo, alegó que desconocía las actividades ilícitas por las que es investigado.

Todos imputados

Ante la pila de evidencias que se logró recolectar en los últimos días, La Fiscalía imputó este sábado a Reinaldo Javier Cabaña Santacruz, alias Cucho, así como al asistente fiscal Luis Yegros y al resto de los detenidos por el operativo Berilo.

Además, aparece entre los procesados por el Ministerio Público uno de los hermanos de Cucho, Yamil Ramón Cabaña Santacruz, quien era la persona buscada en el allanamiento realizado en Hernandarias.

Fiscales a cargo de la investigación

La causa es investigada por los agentes fiscales de la Unidad Especializada de Lucha contra el Narcotráfico, Lorena Ledesma, Carlos Alcaraz, Zully Figueredo, Elba Cáceres, Isaac Ferreira, Ariel González, Manuel Rojas y Hugo Volpe, en coordinación con el fiscal Adjunto Marcos Alcaraz.