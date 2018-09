Caso Cucho: 7 policías imputados guardarán prisión preventiva

Los agentes que serán recluidos en la Agrupación Especializada de la Policía Nacional son el comisario Celso Diosnel Ortega Aguilera, ex director de Policía de Caaguazú; el subcomisario Nelson Darío Barrios, ex jefe de la Dirección Contra Delitos Económicos y Financieros de Caaguazú, y los suboficiales Cristhian Vázquez, Melchor Cabrera, Alcides Villagra y Wilder Amarilla.

Mientras que la oficial 1° Selva María Chamorro, ex jefa de la Comisaría 8ª de Nueva Londres, irá a la Comisaría 17 de Mujeres, según informa el sitio digital Judiciales.net.

Este martes los agentes policiales se presentaron ante el juez Rubén Ayala Brun para la audiencia de imposición de medidas.

Los uniformados recusaron este martes a la fiscala Lorena Ledesma, según informaron desde el Ministerio Público.

Investigación de la Fiscalía

Según consta en la carpeta fiscal, el 28 de agosto pasado, los agentes policiales habrían retenido un vehículo, de la marca Fiat, tipo camioneta, color plata, guiado por Diego Medina Otazú, quien sería secretario del supuesto líder narco Reinaldo Cabaña.

Medina Otazú se trasladaba de Ciudad del Este rumbo a Asunción con la suma de USD 190.000, sin un respaldo que justifique el origen legal de ese dinero.

"Los oficiales intervinientes habrían registrado el vehículo en la vía pública y encontraron en el asiento trasero un sistema de doble fondo, que tenía un paquete con la suma de dinero", refiere la carpeta fiscal, según un informe de Telefuturo.

Debido a esto, la oficial 1º Selva María Chamorro, ex jefa de la Comisaría 8ª de Nueva Londres, Departamento de Caaguazú, se comunicó con su superior jerárquico directo, el comisario Celso Diosnel Ortega Aguilera, ex director de Policía de Caaguazú, quien dispuso el traslado del rodado a la sede de la Comisaría, para una mejor verificación.

El hecho también fue comunicado al ex jefe de la sección de Delitos Económicos de la Policía Nacional de la jurisdicción de Torín, el subcomisario Nelson Barrios.

Asistentes fiscales se llevaron USD 166.000

Por pedido de Reinaldo Cabaña se habían constituido en sede policial los asistentes fiscales José Alarcón y Carlos Aguilar, supuestamente, en representación del diputado colorado Ulises Quintana.

Luego, a través del teléfono utilizado por Diego Medina, el diputado Quintana conversó con Selva Chamorro, quien era jefa de la Comisaría 8ª, a quien le habría ordenado la liberación de la suma de dinero, del conductor y del rodado.

Posterior a ello, la ex jefa de la Comisaría y el ex jefe de Orden y Seguridad de Caaguazú Celso Ortega habrían coordinado con Medina Otazú el ocultamiento de parte del dinero y se habría dejado para la verificación del encargado de Delitos Económicos de la Policía Nacional la suma de USD 19.000.

El resto de la suma de dinero, USD 166.000, habría sido retirado por los asistentes fiscales José Alarcón y Carlos Aguilar (enviados del diputado Quintana).

Luego, habría llegado al lugar el ex jefe de la sección de Delitos Económicos, comisario Nelson Barrios, en presencia de quien se habría realizado una nueva inspección del rodado y se habría encontrado la suma de USD 19.000.

Siempre según la investigación del Ministerio Público, el comisario Celso Ortega, ex director de Policía de Caaguazú, supuestamente había pedido una coima de USD 10.000, la cual se reduce posteriormente a USD 6.000.

Según grabaciones de llamadas telefónicas obtenidas por la Fiscalía, la suma de USD 5.000 eran para Ortega y para la oficial Selva Chaparro, mientras que USD 1.000 era supuestamente para el comisario Nelson Barrios, de Delitos Económicos.

Comisario niega implicancia

El comisario Nelson Barrios, ex jefe del Departamento de Delitos Económicos de la Policía Nacional, dijo que no recibió ninguna coima y que le tendieron una trampa para que fuera hasta el lugar.

"De acuerdo con las publicaciones que están saltando, creo que sí se me utilizó, a mí nadie me ofreció nada ni tampoco nadie me dio nada, nadie me dio ni un sólo guaraní. Mi trabajo fue honestamente, jamás estuve involucrado en nada, juro por mi familia", afirmó en comunicación con Telefuturo.

Diputado ya fue imputado

El diputado Ulises Quintana fue imputado en la noche del pasado domingo por los hechos punibles de tráfico en calidad de cómplice, enriquecimiento ilícito, lavado de dinero, tráfico de influencia y asociación criminal.

Incluso habría causal de pérdida de investidura por tráfico de influencias para favorecer al presunto narcotraficante Reinaldo Cabaña.