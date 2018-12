Caso Cartes: Debe haber orden judicial para usar la fuerza pública

El ministro del Interior, Juan Ernesto Villamayor, sostuvo que en caso de que el ex presidente Horacio Cartes no se presente ante la convocatoria de la comisión parlamentaria que investiga a Darío Messer, se debe solicitar una orden judicial para utilizar la fuerza pública.

El secretario de Estado afirmó que el ex mandatario tiene la obligación constitucional de acudir al llamado de la Comisión Bicameral de Investigación sobre el supuesto caso de lavado de dinero que involucra a Messer, sindicado como uno de los cerebros de un esquema delictivo.

Villamayor explicó ayer, desde el Palacio de Gobierno, en conferencia de prensa, que “si la Constitución Nacional dice que los ciudadanos deben cooperar con los organismos de investigación, esto se debe cumplir”.

“Yo tengo confianza y expectativas en el sentido de que, habiendo una norma de nivel constitucional que impone a la gente a asistir, que las personas darán cumplimiento a eso. No creo que haya una laguna respecto a la comparecencia. Yo no vi hasta el momento que el señor Cartes haya dicho que no va a ir. Yo espero que buenamente todos cumplamos con nuestras obligaciones”, analizó.

No obstante, ante la suposición de que Cartes no se presente, Villamayor expresó que la comisión debe solicitar al Poder Judicial una orden para que sea trasladado por la fuerza pública.

El ministro indicó que si no existe hecho punible ni flagrancia, como es el caso de Cartes, la Policía no puede actuar de oficio, sino que se requiere de un mandato judicial.

“Se deben hacer las cosas bien, como requiere el procedimiento”, apuntó.

Cartes fue convocado a declarar para mañana ante la Comisión Bicameral de Investigación del caso de supuesto lavado de dinero que vincula a su “amigo del alma”.

El artículo 195 de la Constitución Nacional dice que ambas Cámaras del Congreso podrán construir comisiones conjuntas de investigación sobre cualquier asunto de interés público, así como sobre la conducta de sus miembros.

Agrega que los directores y administradores de los entes autónomos, autárquicos y descentralizados, los de las entidades que administren fondos del Estado, los de las empresas de participación estatal mayoritaria, los funcionarios públicos y los particulares están obligados a comparecer ante las dos Cámaras y suministrarles la información y las documentaciones que se les requieran. La ley establecerá las sanciones por el incumplimiento de esta obligación.

El presidente de la República, el vicepresidente, los ministros del Poder Ejecutivo y los magistrados judiciales, en materia jurisdiccional, no podrán ser investigados.