Caso audios del JEM, tras inhibiciones, ya tiene jueza

La jueza de Sentencia, Cynthia Lovera, aceptó el caso de los audios filtrados del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, donde están acusados, entre otros, los ex senadores Óscar González Daher y Jorge Oviedo Matto.

Ahora, la magistrada Lovera, una vez que reciba el expediente, deberá citar a los acusados para la audiencia preliminar, teniendo en cuenta las resoluciones dictadas por el Tribunal de Alzada.

El caso quedó destrabado luego de una confusa decisión del Tribunal de Apelación en lo Penal, Cuarta Sala, que hizo lugar a una impugnación planteada por la jueza Sandra Farías, en contra de la inhibición de su colega Manuel Aguirre.

Los camaristas Arnulfo Arias, José Agustín Fernández y Carlos Escobar, estudiaron el pedido en el citado expediente de los audios, donde por inhibición de la nueva jueza Clara Ruiz Díaz, que había sido fiscala en el caso, por lo que el expediente se quedó sin magistrado.

La jueza Sandra Farías, había cuestionado que su colega Aguirre le remitió el expediente de los audios, sin tener en cuenta que la magistrada Cynthia Lovera ya había aceptado entender la causa.

Con ello, los camaristas señalan que, al estar firme la intervención de la jueza Lovera, “la decisión del juez Aguirre no se corresponde con los antecedentes señalados, por lo que se debe hacer lugar a la impugnación, debiendo el juez Manuel Aguirre, en su caso remitir los autos a la juez Cynthia Lovera”, afirman.

De esta manera, los camaristas disponen la remisión del expediente a la citada magistrada que aceptó entender en la causa.

ACUSADOS. En el caso, además de los ya citados ex legisladores González Daher y Oviedo Matto, están acusados el ex ministro Carmelo Caballero y Rubén Darío Silva Segovia, más el ex secretario del JEM, Raúl Antonio Fernández Lippmann.

Los mismos están acusados por el Ministerio Público por los supuestos delitos de tráfico de influencias, asociación criminal, cohecho pasivo agravado y soborno agravado.

Sin embargo, ninguno de ellos tuvo nunca medida cautelar, teniendo en cuenta todos los incidentes planteados, a más de la cadena de inhibiciones de los magistrados de la causa.

Con todas estas trabas el caso quedó parado prácticamente un año y medio, hasta que finalmente fue destrabado. Ahora, los fiscales presentaron acusación, aunque según dicen, la única prueba que no ofrecieron son los audios filtrados del JEM.