Casi tres décadas de una democracia errática

Si bien las libertades (sobre todo la de expresión) fueron catapultadas rápidamente y se lograron ciertos espacios para los silenciados históricos, en el tránsito de estas últimas tres décadas se evidenciaron tropiezos, que hacen pagar caro a la ciudadanía confiada en que sus representantes se ubiquen a la altura de los cargos para los que fueron elegidos.

Podemos repasar a grandes rasgos la evolución en algunos ámbitos, para constatar la materia pendiente que todavía debe ser superada y que, por falta de ímpetu y valor de la gente a reclamar lo que es justo, se constata aún la voluntad popular dormida, mientras la clase política aprovecha para continuar incumpliendo.

En el ámbito político, el estamento militar encumbrado participó en la danza corrupta de los privilegios, y dio paso a una camada de tecnócratas y empresarios devenidos en políticos, quienes encontraron una catapulta ideal para ganar espacios de poder mediante las listas de candidatos. Emergió también un sector de antiguos contestatarios que se acomodaron en el ámbito del debate y la puja por escaños, repitiendo los mismos vicios que criticaban.

La lucha ya no fue contra algún régimen establecido, sino por reacomodar fuerzas y sostener el andamiaje de clientelismo y prebendas, del que tímidamente se trata de salir en los últimos años, a fuerza del control ciudadano que, aún esporádicamente, hace notar su presencia, sobre todo en redes sociales y no tanto en las calles.

En el aspecto económico, luego de develarse las trapisondas corruptas de los generales y seudoempresarios anclados al tiranosaurio, se resquebrajó el sistema financiero con la caída de bancos emblemáticos y se fraguaron salvatajes irregulares desde el mismo Estado a emprendimientos descabellados de los amigos del poder.

En una faceta posterior, era necesario transparentar la economía, fijar normas y pautas para un manejo macroeconómico más equilibrado y prudente, con lo que se gestó un pacto entre el Gobierno y la sociedad civil, principalmente el empresariado, para sanear los procesos y posicionar, con los años y, especialmente en la última década, al país como uno de los más disciplinados en materia fiscal, política monetaria, reservas e inflación.

La dimensión social es la más compleja en este periodo de 30 años hacia atrás, puesto que se sigue padeciendo una inequidad y desigualdad aterradoras, al contemplar cómo históricamente la emigración forzada, la expulsión de comunidades enteras hacia las franjas de pobreza urbanas o hacia países lejanos, la falta de oportunidades para los jóvenes y las pocas respuestas a fin de lograr una fuerza laboral acorde con la emergencia de las nuevas generaciones, forman parte de la realidad.

No es todo culpa de los dirigentes, ya que la falta de incentivos acumula decepciones en una población no educada ni formada, que prefiere hacer vista gorda ante las injusticias u optar por la idolatría hacia figuras mediáticas y no a quienes invitan a la reflexión; ni qué decir de los que poluyen el ambiente o los evasores.

Para lograr algunos resultados, los procesos son aún lentos, y dependerá de todos proyectar un futuro de mayor bienestar general en los próximos años.