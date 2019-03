Casi 100 vehículos estatales en infracción

Los controles se realizaron en rutas de distintas localidades del país. De los 542 automóviles asignados al sector público, 94 no tenían la documentación al día.

Los vehículos en falta corresponden al Ministerio de Salud, Fuerzas Armadas, Copaco SA, Senepa, Ministerio de Justicia, Ministerio de Agricultura y Ganadería, Fiscalía, Ministerio de Obras Públicas, Poder Judicial y hasta a la misma Dinatrán. También están en infracción rodados pertenecientes a la Itaipú Binacional, ANDE y al Banco Nacional de Fomento, entre otros.

Los municipios como es el caso de Luque, Limpio, además de localidades del interior tampoco escapan de las faltas; mientras que entre las gobernaciones están Central, Caazapá e Itapúa.

De los rodados controlados, 60 no contaban con el Registro del Automotor del Sector Público (RASP); 62 no tenían el Libro de Registro de Órdenes de Trabajo, 44 carecían de órdenes de trabajo, 53 operaban sin número de móvil, 14 estaban sin logotipo y 36 no poseían la leyenda de Uso Oficial y Exclusivo, informó el ente de control.