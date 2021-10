Casi 100 mil votos blancos y nulos demuestran rechazo a candidaturas

Mauro dijo que en las máquinas de votación estaba estipulado el voto en blanco y minimizó el hecho de que varias personas hayan optado por esta opción.

“La gente prefirió votar en blanco porque seguramente no le gustaban los candidatos, es una opción y hay que respetar, tiene el derecho de votar en blanco”, destacó.

En cuanto a la cantidad de votos nulos, Mauro dijo que si bien con las máquinas de votación no existe la figura del voto nulo, lo que pudo haber pasado es que el boletín de voto emitido por los miembros de mesa no contaba con la firma de los tres apoderados por lo que automáticamente eso se cuenta como un voto nulo.

“Lo que pasa con esto es que la ley 834 del Código Electoral dice que si el boletín de voto no tiene la firma de los tres miembros de mesa es un voto nulo, eso se va a resolver en el juzgamiento, esto es del porcentaje del TREP, otra forma de voto nulo puede ser que te vas ante la máquina y en lugar de usar la máquina doblás tu boletín de voto y volvés a la mesa de votación y depositás en las urnas de plástico, entonces no se usó la máquina de votación y eso no puede ser voto en blanco”, indicó Mauro.

Asimismo, dijo que el Partido Colorado ganó en 163 distritos, el PLRA se alzó con 62. El Encuentro Nacional, Patria Querida, Partido Febrerista y Unace ganaron 1 distrito cada uno.

Igualmente mencionó que las alianzas obtuvieron victoria en 22 localidades y los movimientos independientes triunfaron en 8 ciudades.

Finalmente, destacó que la participación a nivel país fue del 60,5%.

Refirió que dicha cifra puede considerarse bastante alta, es decir, a su criterio, la ciudadanía salió masivamente a votar. La proclamación será el 4 de noviembre.