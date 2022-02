Casañas Levi cuestiona que denuncia de Giuzzio contra HC sea ante la Seprelad

Casañas Levi dijo que la Seprelad no es un ente para presentar denuncias penales, como lo hizo el ministro del Interior, y dijo que corresponde esto al Ministerio Público, por lo que calificó la acción como una mala decisión.

“Él habló de lavado de dinero, por lo tanto es una denuncia, no es un informe. Seprelad es una entidad financiera que recibe reportes de Bancos, no denuncias”, manifestó en una entrevista con la radio Monumental 1080 AM.

Manifestó que, en su opinión, no fue una buena estrategia la utilizada por el ministro del Interior, y que dichas acciones terminan por debilitar a las instituciones públicas responsables de velar por el cumplimiento de leyes y normas relacionadas.

“No creo que haya sido una buena decisión, es debilitar instituciones, él hace una denuncia de hechos penales y corresponde al Ministerio Público investigar. Seprelad no es una institución para recibir denuncias”, dijo.

denuncia. El pasado 26 de enero, Arnaldo Giuzzio, en su calidad de ciudadano, y no como ministro del Interior, presentó una denuncia ante la Seprelad contra el ex presidente Horacio Cartes, por supuesto lavado de dinero, enriquecimiento ilícito y declaración falsa.

Al ser consultado por qué presentó la denuncia ante la Seprelad y no al Ministerio Público, Giuzzio respondió a NPY que la primera institución tiene las facultades de conseguir de forma más directa y rápida información confidencial y financiera a nivel nacional e internacional.

El Ministerio Público abrió también una investigación esta semana.