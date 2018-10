"Casa del horror" es patrimonio histórico de Asunción

La vivienda fue diseñada en 1935 por su abuelo, el arquitecto Miguel Ángel Alfaro, para el doctor Mario Luis De Finis, quien nació en Pilar y tuvo una destacada actuación en la Guerra del Chaco, en el plano deportivo y en su profesión. El médico falleció el 21 de mayo de 1977.

La casa, de estilo neoclásico, también fue oficina de la Liga Paraguaya de Fútbol a inicios de los años 60.

casa antigua.jpg Imagen de cómo era antiguamente la vivienda. Gentileza.

"No me siento muy confortable cuando le llaman la casa del horror a un lugar tan lindo, abandonado, parte de nuestro patrimonio histórico en Asunción", comentó en comunicación con Monumental 1080 AM con relación a cómo se conoce la casona tras el quíntuple crimen.

Lo dice por el valor sentimental que tiene para él la infraestructura, porque también admite que tal descripción se ajusta a lo que ocurrió allí.

Culpa a la Municipalidad de Asunción

Alfaro comentó que hay una irresponsabilidad por parte de la Municipalidad de Asunción y de los propietarios de esta clase de residencias.

Considera que el abandono que sufre el centro de Asunción, específicamente las casas antiguas, sus calles y patrimonios históricos, contribuye a la violencia que se registra en la capital del país.

En las fotografías se puede comparar la construcción original de la casona con la actual, donde se ve no solo descuidada sino que también se observa que fue perdiendo sus partes en la planta alta de la fachada.

“La Municipalidad es la única responsable de lo que pasa en Asunción y no tiene derecho a pasar sobre 500.000 personas que somos asuncenos en hacer ninguna obra que vaya destruyendo nuestro microcentro”, dijo refiriéndose, aparentemente, a la futura construcción del corredor del Metrobús, que promete ser la obra de mayor envergadura en la zona en los últimos años.

casa del terror1.JPG La vivienda ahora conocida como la "casa del terror" está ubicada en las calles Oliva y Montevideo de Asunción. Miguel Houdín.

En otro momento, habló sobre la necesidad de contar con leyes que prohíban demoler, tocar o pintar las viviendas patrimoniales sin permiso de la Municipalidad.

“En Roma, en los años 1992, un ruso rayó con un cortaplumas el coliseo, vinieron los carabineros y le dijeron: 'Esto es un atentado y tiene que pagar 13.000 euros o tres meses de cárcel'”, señaló.

Al respecto, lamentó que a nivel local no se respete el casco histórico. Como ejemplo, dijo que la actual sede del Parlamento se construyó en un lugar donde no se tenía que edificar.

¿Por qué se la conoce como casa del horror?

La vivienda ubicada en las calles Oliva y Montevideo, de la ciudad de Asunción, es conocida desde hace tres días como la "casa del horror", luego de que allí hayan asesinado a toda una familia.

Las paredes de esa vivienda fueron testigos de los episodios de terror que vivieron Dalma Rojas Rodas; su padrastro, Julio Rojas del Valle; su madre, Elva Rodas, y sus hijos de 4 y 6 años, luego de ser asesinados a puñaladas.

casa del horror1.JPG El hallazgo de los cuerpos se produjo en la tarde de este lunes en una vivienda en Asunción. Miguel Houdín.

Los hallazgos se produjeron en la tarde de este lunes, luego de que un vecino haya informado a la Fiscalía que un olor nauseabundo salía del interior. Al ir las autoridades hasta el domicilio, también se percataron del olor putrefacto y de las moscas que había.

hallazgo.jpg Las autoridades ya se encuentran en el lugar del hallazgo del cadáver en Asunción. Julio Zamphiropolos.

Al golpear la puerta, nadie los atendió, es por eso que decidieron ingresar, tras romper el portón, y se encontraron con la macabra escena: el cadáver del hombre en estado de descomposición en una de las habitaciones, las dos mujeres y un niño enterrados en una fosa y, al lado, otra excavación, en cuyo interior estaban los restos del otro pequeño.

hallazgo cadaveres.jpg Los cadáveres fueron hallados en una vivienda en el microcentro de Asunción. Miguel Houdin.

La sala de la vivienda fue escenario del crimen de las tres personas adultas, mientras que los dos niños dieron sus últimos suspiros entre las cuatro paredes de una de las habitaciones.

Detenidos e imputados

El principal sospechoso del quíntuple asesinato es Bruno Marabel, de 19 años, quien era esposo de Dalma Rodas, una de las víctimas. El hombre ya fue detenido e imputado por homicidio doloso y feminicidio.

Además, su novia, Alba Rosalía Armoa, y sus amigos Marcelo Gabriel Sosa Díaz y María Araceli Sosa Díaz están detenidos y procesados por homicidio doloso en calidad de cómplices, ya que días después del crimen estuvieron en el lugar de los hechos.

Hasta ahora, solo las paredes de esta antigua vivienda son testigos de lo que sucedió en el lugar, quizás durante el día o en el silencio de la noche, en donde terminaron los sueños y la vida de toda una familia integrada por abuelos, madre e hijos.