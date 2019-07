Cartistas y FG piden que Castiglioni no asuma banca

Los senadores del movimiento Honor Colorado y del Frente Guasu presentaron en la víspera un proyecto de declaración que pretende instar al ex canciller Luis Alberto Castiglioni a que no asuma su banca en tanto no se aclare el trabajo de la Comisión Bicameral de Investigación, que tendrá a su cargo averiguar los detalles del acuerdo bilateral firmado entre los gobiernos de Paraguay y Brasil.