Cartistas tienen en sus manos a Abdo, pero niegan que lo sostengan

En la práctica sus 22 votos tienen el poder de iniciar el proceso de destitución del presidente de la República, Mario Abdo Benítez, y el vicepresidente Hugo Velázquez, pero los diputados de Honor Colorados aseguran que ellos no sostienen al Gobierno y esperan los cambios necesarios para subsanar la crisis.

El diputado Derlis Maidana manifestó que no quieren adelantarse antes de leer la acusación que debe ser presentada por las cuatro bancadas del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA).

“Nosotros no sostenemos el Gobierno, estamos esperando el libelo acusatorio que nunca llegó, y también necesitamos hacer críticas a aquellas personas indiciadas con hechos de corrupción que están todavía en muchas instituciones públicas”, aseveró el legislador.

Por su parte, el líder de la bancada cartista, Basilio Núñez, recientemente recuperado del Covid, rechazó igualmente que su sector esté sosteniendo al presidente. Afirmó que lo único que exigen es gestión para solucionar la falta de medicamentos, vacunas, insumos, entre otras cosas, y ese es un examen que el Gobierno debe pasar con la ciudadanía, indicó. “No hay una línea escrita sobre el juicio político”, criticó el diputado.

En cuanto a la doble acefalía, manifestó su total desacuerdo, argumentando que se trata de una intención del senador del Frente Guasu Fernando Lugo y del presidente del PLRA, Efraín Alegre, de ubicar a un mandatario a su medida, para no convocar a elecciones.

Asimismo, Walter Harms precisó que lo único que hacen es señalarle al presidente cuáles son los puntos flojos en su gestión y quiénes son los funcionarios con sospechas de corrupción.

Hasta el momento, la Cámara de Diputados no reúne los 53 votos necesarios para iniciar el proceso de juicio político al presidente y vicepresidente. Si bien se cuenta con 37, que son los 29 liberales más ocho de la multibancada, se sabe que los 20 de Colorado Añetete, apoyados por Hugo Ramírez, no darán su apoyo. En principio, Honor Colorado, con 22 miembros, manejaron la posibilidad de apoyar la destitución de Abdo y salvar a Velázquez, sobre todo, ante la presión de la ciudadanía movilizada, pero el tablero volvió a dar vuelta con el paso de los días y todo apunta a que el juicio político no tendrá éxito.

Los liberales son los encargados de la elaboración del libelo acusatorio y la principal causa es la crisis sanitaria, reflejada en el desabastecimiento en los hospitales, lo que motivó las manifestaciones.

La Federación Nacional Campesina (FNC) también se pronunció a favor de la destitución del presidente y vicepresidente.