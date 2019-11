Cartistas, preocupados en desligarse de ex diputada de la ANR

Los primeros en salir a aclarar en sus redes sociales que Tarragó fue diputada por el Partido Colorado y no por Honor Colorado, fueron los cartistas Walter Harms y Basilio Núñez.

Esto generó una reacción de la gente en las redes, que rápidamente subieron fotos de la ex legisladora con Horacio Cartes, líder del movimiento Honor Colorado y también con Santiago Peña, ex candidato a presidente de la República por el cartismo, al igual que con Pedro Alliana, presidente de la ANR y de la Cámara de Diputados.

Tarragó pretendió su reelección como legisladora en las últimas elecciones como candidata de HC.

El diputado Núñez manifestó ayer que la situación de su ex colega y correligionaria, golpea porque es una afiliada del partido y se tiene que esperar lo que decida la justicia norteamericana.

Sobre si a que movimiento interno de la ANR pertenece Tarragó, dijo que hay una controversia. “Ya no sabemos a qué movimiento pertenece. Cynthia es mi amiga, pero no estoy de acuerdo con lo que hizo y no tengo porque negar si está en el cartismo”, acotó.

Mencionó que el lanzamiento de su candidatura a la intendencia de Asunción lo iba a hacer con el Movimiento Renovación Colorada, que es de la senadora Lilian Samaniego, “pero por estar en ese movimiento no podemos involucrarle a la senadora o por salir en una foto con el actual presidente de la República”, remarcó, al tiempo de añadir que “ella estaba alejada de Honor Colorado, ya se presentó con otro movimiento”.

Expresó que las responsabilidades son individuales, porque no solo están metidos los políticos, sino hay un sector empresarial involucrado en un sistema de lavado.