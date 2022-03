Los diputados opositores denunciaron que el cambio de postura de los diputados oficialistas se dio con el objetivo de dejar impunes las denuncias contra el comandante de la Armada Paraguaya, Carlos Velázquez, hermano del vicepresidente de la República, Hugo Velázquez.

“Creemos que en la Cámara de Diputados los votos son coyunturales, mientras otros festejaban en algún momento la nueva mayoría, creo que se nota hoy una realidad distinta, y esto es cambiante”, remarcó Núñez.

Asimismo sostuvo que "la mayoría nunca lo tuvo un grupo" y negó que salvar al diputado Erico Galeano, de su movimiento, haya sido parte de ningún acuerdo, además de sostener que no existe el uso indebido de influencia del legislador, quien se encuentra investigado en el marco del operativo A Ultranza PY.

Ante la consulta de por qué no permitieron a los diputados opositores ser oradores, remarcó que se trató de una venganza y que la semana pasada cuando los opositores expusieron el libelo acusatorio se retiraron, dejando sin cuórum la sesión e impidiendo el debate.

“Probablemente es una moneda de cambio, te recordás que la vez pasada ellos no nos permitieron (hablar) y se retiraron, bueno entonces hoy le cobramos; nos vengamos. Es una estrategia política, la vez pasada hablamos, solo que ellos se retiraron”, manifestó.

También reconoció que hablaron en la sesión anterior por una hora, pero que media hora estuvieron sin cuórum. “Media hora no tuvimos cuórum, así como ellos eligieron una mesa directiva sin cuórum, también nosotros hablamos sin cuórum y muchas veces ellos lo hicieron”, finalizó.

Opositores condenan cambio de postura de oficialistas

Por su parte, el diputado y presidente del Partido Patria Querida, Sebastián Villarejo, dijo que la votación de este martes es muy importante para que la ciudadanía no crea en la supuesta pelea de las cúpulas coloradas, ya finalmente la operación cicatriz y operación concordia siempre van a existir.

“Hoy se perdió una batalla, pero de todas maneras se ven los votos, la claridad de quienes queremos un país distinto y creemos que las instituciones deben ser iguales para todos los paraguayos”, afirmó.

También explicó que muchos colorados de la bancada oficialista votaron a favor del juicio político a Sandra Quiñónez, pero lo que realmente se tiene que ver quiénes de ellos dieron el cuórum para que se pueda llevar adelante la sesión, entre ellos Miguel Cuevas, Jazmín Narváez, Freddy D'Ecclesiis y Éver Noguera, entre otros.

“No fuimos utilizados, un juicio político necesita 53 votos, no es fácil, pero esto que se hizo hará que la Fiscalía deba actuar, porque se da cuenta de que los ojos de la ciudadanía, los ojos son una mayoría, en el primer juicio político teníamos 18, ahora crecieron los votos”, expuso el legislador opositor.

La fiscala general del Estado fue salvada con 37 votos por el rechazo al juicio político, además de las ausencias y abstenciones que se dieron.

La bancada de Honor Colorado, que lidera el ex presidente de la República Horacio Cartes, votó por el rechazo en su mayoría. Precisamente, varias de las acusaciones contra la fiscala general del Estado son por no investigar al ex mandatario.