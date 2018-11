Cartistas lamentan la incoherencia de Mario Abdo Benítez

Senadores del movimiento Honor Colorado, liderado por el ex presidente Horacio Cartes, lamentan la incoherencia del presidente Mario Abdo Benítez, quien en varios discursos indicó que no se inmiscuiría en otro poder del Estado y, sin embargo, apoya abiertamente el pedido de intervención de la Municipalidad de Ciudad del Este, decisión que debe ser tomada por la Cámara de Diputados, y no por el Ejecutivo.

El senador cartista Enrique Riera indicó que las declaraciones del jefe de Estado son “una brillante excusa y justificación” para aquellos que se sienten atacados por el Ejecutivo. “Ese tipo de actitudes son las que desconciertan y sorprenden. Se reúne con la bancada de (Blas) Llano (PLRA), está mejor con los que no reconocieron su derrota (el sector del presidente liberal de Efraín Alegre), y no con los que le ayudamos a ganar”, cuestionó el legislador.

Recordó que la posición del movimiento Honor Colorado fue el apoyo sin condiciones a la campaña colorada para las elecciones generales, y la unidad duró hasta el 22 de abril. “Después de eso cambió 180º la conducta de todo el equipo (de Colorado Añetete, liderado por Abdo Benítez). Cuando se intenta hacer un acercamiento, como cuando se dijo que se podía ampliar el cupo (de Añetete) en la Comisión Ejecutiva, ni respondieron”, expresó Riera.

El senador indicó que le encantaría saber cuál es la razón del alejamiento de Añetete, para desentrañar los motivos de la división colorada, de la crisis que envuelve a la ANR. “Si no te dicen la razón, podemos especular que es deshacerse de un adversario (Horacio Cartes). Mientras tanto, siguen inaugurando obras y firmando acuerdos que empezaron en el anterior gobierno”, comentó.

DIÁLOGO. Riera señaló además que el Partido Colorado debe ser capaz de generar los espacios para confluir dentro de las diferencias naturales de una gran agrupación política. “Debemos construir la tolerancia en el disenso”, apuntó.

Reveló que todavía no conversaron con Cartes sobre el último incidente generado por las palabras de Abdo. “Antes (Horacio Cartes nos) habló con claridad, que no pongamos palos a la rueda. De hecho, esa es nuestra actitud en el Congreso”, afirmó.

Insistió que el cartismo “sinceramente” no comprende la razón del distanciamiento entre los principales sectores de la ANR.

Por su parte, el senador Antonio Barrios admitió que la crisis que está atravesando el partido es “realmente una crisis bastante fuerte”. “Hay crispaciones muy fuertes. Uno no puede determinar cuánto tiempo puede durar esta crisis”, refirió.

Agregó que las reacciones del presidente de la República no favorecen a la posibilidad de diálogo, por el vocabulario agresivo que demuestra. “La crisis se viene arrastrando desde abril. De nuestro lado, como bancada de Honor Colorado, vamos a seguir trabajando en beneficio de la gente, por eso hemos acompañado los proyectos del Ejecutivo, así como lo propone el Ejecutivo”, indicó Barrios.

Sobre la posición de Cartes, dijo que el ex mandatario todavía no opinó sobre lo que dijo Marito, aunque reveló que suele tomar con humor estos inconvenientes. “Pero la imagen del Gobierno se deteriora, aunque no creo que el (ex) presidente Cartes se oponga a nada que sea a favor del país”, declaró el senador.