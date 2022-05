Cartistas impidieron tratar ley de las puertas giratorias

Una vez más, el proyecto no pudo ser tratado por el sector al que apuntan las críticas, entre ellas del presidente de la República, Mario Abdo Benítez, quien acusó al ex mandatario Horacio Cartes de pagar al ex ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) Óscar Boidanich a cambio de su silencio.

El proyecto fue presentado hace más de un año y se encontraba durmiendo sin dictamen, ya que su aprobación afecta a varios políticos con intereses particulares y comerciales de HC.

El documento señala que las personas que ocuparon cargos públicos no podrán, por el periodo de dos años, trabajar en una empresa del sector privado con la que mantuvieron una vinculación directa o participó en contrataciones. La propuesta también incluye la prohibición del nepotismo, es decir, que ninguna autoridad pública podrá contratar directamente a un familiar. También establece la declaración jurada de intereses de cada funcionario, incluyendo a sus familiares, para evitar un posible conflicto. Si no se presenta la declaración o se falsean datos, el funcionario deberá pagar multa y ser castigado con la prohibición de ocupar un cargo público por 10 años.