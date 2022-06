Cartistas cuestionan candidatura de Marito, pero no impugnarán

No impugnarán. Cartes correrá contra Marito en diciembre.

El cartismo ya anunció que no impugnará la candidatura de Mario Abdo Benítez. Es una decisión que tomó el comando integrado por Horacio Cartes, Juan Carlos Galaverna, Basilio Núñez, el apoderado Eduardo González, entre otros. No obstante, cuestionan que el presidente busque ser candidato a presidente de la Junta de Gobierno.

“Jurídicamente es claro que no se puede, porque la Constitución es clara, el presidente no puede ejercer otro cargo y si te candidatás a algo –se entiende– es para ejercer ese cargo”, manifestó el diputado Derlis Maidana, candidato a senador número 4 de Honor Colorado.

Precisó que, a pesar del impedimento constitucional, políticamente el comando del movimiento optó por no impugnar la candidatura del presidente de la República.

“Hay otro componente que es el componente ético y que ya con experiencias anteriores aprendimos algunos dentro del partido, por lo visto otros no aprenden el daño que hace a la República y al partido y la reprobación social que tiene esta candidatura”, subrayó el legislador.

Para el diputado Pedro Alliana, actual titular de la Cámara de Diputados y de la Junta de Gobierno, “es una vergüenza”.

“Estoy seguro de que la ciudadanía le va a dar el 18 de diciembre una lección que van a aprender de por vida”.

Aseguró que el presidente se equivoca al tomar esta decisión. “Se le dio toda la confianza y todas las garantías y viene a cometer esta burrada”, manifestó Alliana

Sostuvo que el Ejecutivo se encarga de perseguir a los simpatizantes de Honor Colorado en las instituciones públicas.

Juan Darío Monges, por su parte, consideró que la candidatura de Mario Abdo es legítima.

Dijo, no obstante, en tono de ironía, que el presidente no tendrá el problema que tuvo Nicanor Duarte Frutos, porque cree que no ganará las elecciones.

Por su parte, el apoderado de Honor Colorado, Eduardo González, recordó que la decisión de no impugnar la candidatura se tomó hace un mes.

Dijo que Marito firmó su aceptación de candidatura. “Hay que ver si finalmente se inscribe en la Junta de Gobierno”, indicó.

“Cuando una persona tiene inestabilidad emocional, uno no sabe lo que va a pasar; por lo tanto, hay que esperar a que se presente finalmente”, dijo.

Manifestó que habría una incompatibilidad en el ejercicio de funciones si es que gana, aunque considera que es casi improbable. ”Por lo menos debe estar 5 minutos en el ejercicio de la presidencia del Partido Colorado para instalar la Junta de Gobierno y elegir a los vicepresidentes y la línea de sucesión y ahí habría una incompatibilidad”, precisó.

Por su parte, el senador Juan Carlos Galaverna, quien pasó recientemente al cartismo, indicó que se trata de un “exceso de caradurismo o un acto de coraje”.

Sostuvo que va a someter su gestión a un plebiscito y hay que ver qué le dice el Partido Colorado.

“Es una apuesta fuerte la que hace, pero es la línea que eligió”, dijo.

Agregó que Mario Abdo exigió a la mayoría de los ministros y titulares de entes a candidatarse para asegurar la utilización de todo el aparato gubernamental en la campaña de Fuerza Republicana.

El oficialismo pretende inscribir todas las candidaturas hoy, que será el último día de inscripción de candidaturas, y el presidente TEP anunció que se cerrarán los portones a las 13:00 horas.

Se hace mucho daño al Partido Colorado y a la República. Esta candidatura tiene mucha reprobación social. Derlis Maidana, diputado HC.

Por lo menos debe estar 5 minutos en el ejercicio de la presidencia y ahí habría una incompatibilidad de funciones. Eduardo González, apoderado HC.