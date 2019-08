Cartista niega pedido de cambio de ministros para apoyar a Mario Abdo

“En la casa del ex presidente (y líder de Honor Colorado, Horacio Cartes) no se habló de ninguna exigencia, ni de cambios de ministros y otros. No hay ningún condicionamiento por parte de Honor Colorado”, aseveró el legislador en contacto con radio Monumental 1080 AM.

Hace tres días, varios diputados colorados mantuvieron una larga reunión en la casa de Cartes y este lunes los parlamentarios tendrán un encuentro con Abdo Benítez en Mburuvicha Róga.

Maidana señaló que esta reunión se dará para consolidar la unidad de las bancadas de la Asociación Nacional Republicana (ANR) y definir el futuro del juicio político, en medio de la insistencia de los partidos de oposición que buscan que el pedido sea tratado este miércoles.

“Hoy vamos a reunirnos los 43 diputados de la ANR (con Mario Abdo) en un seguimiento del proceso de unidad que se sigue teniendo dentro del partido”, dijo. En otro momento, manifestó que “siempre le hemos dado gobernabilidad al presidente desde el inicio de mandato”.

Pero el pedido de juicio político no tiene los votos necesarios y todo queda bajo la potestad del movimiento Honor Colorado que anunció que no apoyará la destitución, pero no sentó postura sobre el archivamiento.

Con relación a las versiones sobre que el sector liderado por Horacio Cartes puso como condición la salida del senador Rodolfo Friedmann, quien juró en reemplazo del ex mandatario, Maidana reiteró que "no están exigiendo nada".

La crisis política en el primer año de gestión de Mario Abdo se generó luego de la firma de un acta bilateral entre Paraguay y Brasil para la compra de potencia de Itaipú, entre representantes diplomáticos.

Por medio del acuerdo firmado con Brasil, Paraguay se comprometía a comprar potencia más cara y menos energía barata de Itaipú. Todo esto motivó a que ciudadanos y varios movimientos sociales se manifiesten para exigir el juicio político a Abdo Benítez y a Velázquez.

El polémico acuerdo, finalmente, quedó sin efecto y las negociaciones volvieron al ámbito técnico, entre la ANDE y Eletrobras, por disposición de las autoridades paraguayas y brasileñas.