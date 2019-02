Cartismo ve difícil un cambio de los estatutos de la ANR

“Es una iniciativa de un grupo de convencionales. Es una actitud autónoma, es un partido de hombres libres. No vi que haya ni una movida de ningún movimiento que yo conozca. Además, para cualquier modificación estatutaria necesitás una mayoría muy calificada y para organizar una convención se necesitan fondos, debería ser llamada por el partido. Hay un procedimiento estatutario, no creo que sea tan fácil”, indicó sobre el punto el senador Enrique Riera, integrante del Movimiento Honor Colorado, sector liderado por el ex presidente Horacio Cartes.

De esta manera, el legislador reafirma las declaraciones que emitió el secretario ejecutivo del Tribunal Electoral Partidario (TEP) de la ANR, Rubén Rolón, quien indicó que para llevar a cabo una convención extraordinaria se deben tener en cuenta numerosos gastos y sobre todo el factor tiempo.

Recordemos que la cúpula mayor del Partido Colorado está dominada por el cartismo. El titular de la ANR, Pedro Alliana, y el vicepresidente primero, Darío Filártiga, son miembros de Honor Colorado, y de hecho la mayoría de los integrantes de la Comisión Ejecutiva pertenecen al cartismo.

En enero del 2011, Cartes consiguió que una convención colorada modifique los estatutos partidarios que establecían la antigüedad mínima de diez años como afiliado para ser candidato a la primera magistratura. Entonces, la convención consiguió que se reduzca a tan solo un año de afiliación y el ex mandatario no tuvo impedimentos para lanzar su candidatura.