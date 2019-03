Cartismo usará los resortes legales para anular la asamblea

Sostuvo que la decisión de imponer una militancia a los afiliados no afecta al ex candidato presidencial Santiago Peña, ya que el mismo no puede regirse por el estatuto modificado si es que decide presentar alguna candidatura futura. “Si él se inscribió con este estatuto debe ser beneficiado por este estatuto, no el que viene detrás”, indicó.

Por su parte, el abogado cartista Eduardo González dijo que la modificación del estatuto partidario no fue válida porque no se cumplieron los requisitos esenciales como la formalidad en la convocatoria, la acreditación por el órgano competente, la instalación de la convención y los votos requeridos.

Por otra parte, para la senadora Lilian Samaniego, la antigüedad no es garantía de coloradismo y el partido tiene que estar en la sintonía ciudadana para seguir siendo protagonista de la historia democrática.

