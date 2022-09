Cartismo pide más tiempo y podría revertir postura sobre el defensor

El cartismo reconoce que es un riesgo mantener en el cargo al funcionario y no descarta que esta misma semana decidan dar apoyo al juicio político o pedirle su renuncia.

El diputado Pedro Alliana dijo que todavía no fue tomada una postura como bancada. En realidad, el líder Basilio Núñez ya había anunciado que los 27 de Honor Colorado votarían por el rechazo, pero al parecer existe un retroceso.

Sobre lo mencionado por Kattya González, diputada del Encuentro Nacional, de que algunos del cartismo podrían votar a favor, Alliana respondió que su bancada actúa siempre de forma unificada y que no hay posibilidad de que existan dos direcciones.

“Nosotros estaríamos acompañando (el juicio) si hay denuncia formal y si nos dan por lo menos tiempo para revisar las denuncias; ahora, salir a hacer denuncias, creo yo, falsas, y querer atropellar con esas denuncias falsas, como que el defensor quiso plantar droga en el vehículo de algunos colegas, y traer eso acá a tambor batiente y querer atropellar, a mí no me parece”, expresó Alliana.

Se refirió a la denuncia de Kattya, quien convocó a la Policía Nacional en la sesión de la semana pasada para exponer las amenazas del defensor contra los diputados que firmaron el libelo acusatorio, y subrayando que corrían peligro.

Igualmente, Alliana, como antes ya lo había hecho Derlis Maidana, desmarcó al movimiento Honor Colorado de tener relación con Godoy. Básicamente, le negó. “Como bancada no le estamos dando el apoyo ni el respaldo al defensor ni a otro funcionario del Estado, nosotros lo que estamos haciendo es revisar y pedimos que se nos dé un tiempo para eso. Y no solo nosotros, sino otras bancadas como Colorado Añetete y diputados liberales”, sostuvo.

Alliana descarta considerar la denuncia de Kattya, argumentando que no se presentó ninguna prueba, pero sí las demás causales, que tienen relación con las revelaciones de funcionarias de la Defensoría que fueron acosadas por el defensor.

“Nosotros no le estamos defendiendo al defensor, es más, si el defensor cree que algunas de esas denuncias que él tiene son ciertas, yo le recomiendo que renuncie, porque o, si no, va a iniciarse el juicio político la próxima semana o seguramente al final de esta semana. Yo no le voy a activar a él a favor de Honor Colorado”, sentenció.

Bachi por su parte anunció que la bancada convocará a Godoy para su descargo, y que analizarán el libelo presentado por Kattya, no el de Celeste Amarilla.



Nosotros queremos evaluar, el defensor no tiene nuestro apoyo, de eso queremos dejar tranquila a la ciudadanía.

Pedro Alliana,

diputado de la ANR.



Entendemos que hoy se está dando una señal y vamos a respetar los tiempos que piden los colegas para reflexionar.

Kattya González,

diputada del PEN.



las cifras



27

miembros tiene la bancada de Honor Colorado en Diputados, cuya decisión sobre apoyar o no al defensor será clave.



53

votos se necesitan, si están 80 diputados, para aprobar el juicio político al defensor del Pueblo, Miguel Godoy.