Cartismo no tiene intenciones de apoyar idea en el Congreso

En el entorno colorado no hay ninguna intención de enjuiciar al presidente de la República, Mario Abdo Benítez.

Legisladores cartistas indicaron que, por el momento, no se habla del tema, luego de que la oposición señalara que existen causales tras la fuga masiva de reclusos de la prisión de Pedro Juan Caballero.

El diputado Walter Harms comentó que no hay conversación en el movimiento sobre el asunto, y que tampoco tienen intenciones.

Por su parte, el senador Arnaldo Franco calificó de “pintorescas” las declaraciones de la diputada Celeste Amarilla sobre que deberían pedir autorización a Horacio Cartes para encarar un nuevo pedido de juicio político, alegando que le queda claro que es él “quien manda”.

Igualmente, manifestó que las autoridades deben asumir la responsabilidad de los hechos, pero que no coincidía con Amarilla, ya que considera que no hay motivos para una destitución hasta el momento del presidente Abdo, quien ayer manifestó síntomas de un cuadro febril y no se descartó la posibilidad de un diagnóstico de dengue. De todos modos, reconoció que desde el movimiento sí hay mucha “preocupación, dudas y reclamos” por toda la situación.

Habló también de la posibilidad de que algunas autoridades sean interpeladas.