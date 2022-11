Cartismo no confía en depuración del padrón de oposición

“Fuimos por la vía del hábeas data porque la concertación hoy no sabe ni cuántas mesas va a tener ni cómo va a trabajar, y su tribunal está totalmente deschavetado. Entonces uno no puede saber si van a sacarte o no del padrón y segundo, ellos fijaron muy pocos días para el trámite y solo en Asunción”, criticó.

González recalcó que la misma Justicia Electoral dice que no puede controlar el doble voto, que es un delito.

El apoderado indicó que estando en el padrón primero se expone a que se cargue su nombre en una urna como votante, pudiendo aplicarse el doble voto, y segundo, a violar el estatuto de la ANR, que en su artículo 51 señala que si un colorado apoya la candidatura de una persona fuera del partido, es un motivo de expulsión.

“Si es que se comprueba que una persona votó dentro de la concertación e inclusive, no lo hizo, lo hizo otra persona, ese es otro motivo por el cual decimos que no hay control; por lo menos cuando vamos a las elecciones nacionales, el Partido Colorado forma parte del control electoral, acá se usa el Registro Cívico como padrón y no hay control por parte de los colorados, entonces nosotros no podemos saber lo que va a pasar en esa interna en la concertación”, manifestó el apoderado.

González detalló que los hábeas data de Horacio Cartes y Santiago Peña, entre otros, ya tuvieron sentencia favorable.



Fuimos por la vía del hábeas data porque no podemos saber si van a sacarte o no del padrón de la concertación.

Eduardo González,

apoderado de HC.