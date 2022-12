Cartismo habla de fraude y harán control estricto

“Construimos un equipo maravilloso en todos los ámbitos, en el control electoral, en el control político”, precisó. Agregó que contrataron expertos a nivel internacional para hacer auditorías de las máquinas electorales.

“Nos fuimos al exterior para reunirnos con los proveedores de las máquinas, con los que ganaron y perdieron la licitación”, reveló.

Señaló que se cubrieron todos los flancos y que al oficialismo “le gustaría torcer la voluntad popular”.

“No se quieren ir, tienen miedo, no quieren soltar la teta del Estado de la cual están alimentándose hace 5 años. No quieren que no enteremos de todas las barbaridades que han hecho porque no nos hemos enterado ni del 10%”, sostuvo.

También el apoderado Eduardo González indicó que se establecerán todos los controles pero aclaró que no se habla de fraude.

“No es que se habla de fraude, nosotros decimos nomás que estamos preparados. Tenemos que hacer todo lo que corresponde como agentes electorales, en el trabajo del control”, indicó.

En la presentación del comando de vigilancia indicó que se creó un sistema de control que permite tener cierta confianza, pero “hay que dormir con un ojo abierto, por las dudas, porque nosotros sabemos contra quienes estamos compitiendo”.