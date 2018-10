Cartismo está molesto con auditoría a Petropar y peligra intento de unidad

El senador y ex asesor jurídico de Horacio Cartes, Sergio Godoy, señaló que la auditoría se trata de un sesgo sin sentido que anticipa la no reconciliación entre ambos sectores colorados.

Godoy dijo que no está de acuerdo con la conformación de una comisión interinstitucional que investigue los presuntos hechos de irregularidades en Petropar y apuntó que se cuenta con la Auditoría General del Poder Ejecutivo, que podría estar a cargo del proceso de investigación, sin tener que recurrir a personas externas a dicho organismo estatal, como es el caso del concejal Carlos Arregui (PDP).

El legislador dijo que es un sinsentido que el presidente Abdo Benítez se limite a hablar públicamente de las supuestas irregularidades del Gobierno anterior, pero que no se anime a opinar sobre las denuncias que hay en el suyo.

“Que denuncie lo que está mal, pero ahora él está gobernando y, cuando uno gobierna, tiene que explicar sus actos”, manifestó, en referencia a las denuncias que hace su sector sobre la gestión de Patricia Samudio en Petropar.

Con la acción impulsada por el nuevo Gobierno, Godoy asegura que cada vez es más difícil concretar la unidad y una reunión entre el presidente y el ex mandatario Cartes.

“Particularmente, no creo que haya una intención de alentar un encuentro, al menos por parte de Mario Abdo. Ya lo había dicho, el plan es la aniquilación política de Honor Colorado, Horacio Cartes y la eliminación política de los adversarios pesados, y lo está cumpliendo”, subrayó.

El también senador Enrique Riera, por su parte, criticó que Marito sume a su equipo a gente vinculada con la oposición como lo es el ex fiscal y concejal Arregui. “Está sumando a gente vinculada a la oposición y está generando señales contradictorias”, dijo el legislador, quien recordó que el presidente asistió a la Junta de Gobierno el 11 de setiembre en son de unidad, pero el mismo día lanzó dardos contra Cartes en otro acto.

También dijo que la semana antepasada, el presidente acudió a hablar sobre unidad con Pedro Alliana y el lunes de vuelta se lanzó contra el ex mandatario porque decía que “si Horacio Cartes nos critica, quiere decir que vamos bien”.

Recordó que Cartes dio señales de búsqueda de unidad y respaldo al nuevo Gobierno y pidió que el apoyo sea igual al que dimos en las elecciones.

Manifestó que “hay una necesidad: la unidad al partido para respaldar a un gobierno colorado, pero sobre la base de un gobierno responsable”.

Para Alliana, titular de la ANR, sigue vigente el proceso de unidad partidaria entre el movimiento Colorado Añetete y Honor Colorado. Aseguró que el Gobierno puede hacer las auditorías y no cree que haya irregularidades.

“El Movimiento Honor Colorado lo único que pide es un poco de respeto a la dirigencia del movimiento, que no haya más persecuciones en las instituciones, que no haya más despidos masivos de gente contratada o nombrada, verdad. No se está pidiendo ninguna participación dentro del Gobierno, no se están pidiendo ministerios, no está pidiendo ninguna entidad binacional”, señaló el presidente de la nucleación oficialista.