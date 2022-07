Cartismo denuncia persecución y analiza tomar medidas

Indicó que el titular del Ejecutivo, Mario Abdo, actúa con cinismo.

“Esto es absoluto cinismo, las declaraciones del presidente fue de un cinismo y realmente no he visto una persecución tan grave. Cuando sale una información negativa el Banco pide explicaciones de por qué, qué está pasando pero acá se omitió eso, directamente cerraron la cuenta”, aseveró.

“Estamos analizando, se ha presentado una reconsideración al Banco y van a tener que responder por los daños y perjuicios que esto representa”, añadió Pedro Ovelar.

Por su parte, José Ortiz dijo que la orden vino de Abdo.

“Acá recibió orden el presidente del BNF. La campaña política llegó a un nivel lamentable, ni Stroessner se animó a tanto. Nosotros no sabemos ni el origen de la empresa. Nosotros entregamos toda la documentación a varias instituciones. No pueden cerrar cuentas por comunicaciones periodísticas”, sostuvo a la 1080 AM.