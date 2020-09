Cartismo analiza retorno de Cuevasy oposición acepta presencia virtual

Si bien aún no fue tomada una decisión, el retorno de forma virtual de Miguel Cuevas a las sesiones de la Cámara de Diputados depende de la bancada de Honor Colorado, que esta semana dará a conocer su postura, tras la libertad y posterior arresto domiciliario del miembro de Colorado Añetete.

El presidente del órgano legislativo, Pedro Alliana, anunció que pondrá a consideración del pleno la decisión, mientras que el líder de la bancada cartista, Basilio Núñez, adelantó que estudiarán el pedido con sus asesores.

El también cartista Walter Harms manifestó de forma personal que existe una confrontación jurídica desde el artículo 191 de la Constitución Nacional, que a su criterio impide que legisladores sean detenidos; no obstante, considerando que Cuevas ya tiene una restricción de su libertad, puso en duda la factibilidad de que participe de forma telemática, ya que “la virtualidad no es la norma”, sino una excepción, por lo que debe ser muy bien analizado el caso.

OPOSITORES. Desde los partidos no colorados no hubo mayor resistencia a la reincorporación de Cuevas. El diputado Sebastián Villarejo, del Partido Patria Querida (PPQ), indicó que en términos legales no hay impedimento.

Del mismo partido, Rocío Vallejo señaló que no hay norma que impida su regreso. “Al salir en libertad, cesa el impedimento para retomar su banca”, apuntó la parlamentaria.

Igualmente, el diputado Celso Kennedy, del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), opinó que es una situación inevitable “por más desagradable que sea”. Incluso comparó la situación con el retorno de Ulises Quintana, de Colorado Añetete, luego de diez meses de prisión. “El caso (de Cuevas) entró en una laguna jurídica desde el momento en que se decretó su prisión sin sentencia después del desafuero. Ulises Quintana, después de estar detenido, levantó su prisión, recuperó su banca, luego volvió a ser detenido. No soy abogado, pero en su momento, opiné que es necesario debatir y reglamentar por ley si puede o no ir preso un legislador desaforado y procesado. Si resulta que se puede, entonces la ley también debe especificar que la recuperación de su banca debe estar supeditada a la sentencia de absolución y, caso contrario, obviamente a la pérdida definitiva de su investidura”, comentó.

La diputada Kattya González, del Partido Encuentro Nacional (PEN), señaló que Cuevas puede retomar su banca debido a la última modificación del reglamento interno de la Cámara Baja que amplía hasta marzo del 2021 la posibilidad de participar de las sesiones de forma virtual, como también de las reuniones de las comisiones.

“Podemos dar visiones acerca de reproches éticos o morales sobre el asunto, pero jurídicamente hablando, al no existir ningún tipo de restricción reglamentaria ni en la resolución judicial, Cuevas podría retomar en la próxima sesión”, explicó.